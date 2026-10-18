TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.000 trang trại hoạt động hiệu quả | Vươn Khơi - Ngày 18/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.000 trang trại hoạt động hiệu quả

Kinh tế trang trại phát triển mạnh đang tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp của TP. Hồ Chí Minh. Hiệu quả từ kinh tế trang trại góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp bền vững.

Kinh tế trang trại phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững

Vì sức khỏe người lao động

Sức khỏe là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng công việc và đời sống của người lao động. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm việc làm, thu nhập, nhiều doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng hơn đến chăm sóc sức khỏe công nhân, từ khám sức khỏe định kỳ đến cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng các thiết chế hỗ trợ ngay tại nhà máy. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh chú trọng chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

Cùng với những dòng vốn đầu tư và công nghệ, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo nên sự gặp gỡ giữa những cách làm việc, cách quản trị và những giá trị văn hóa khác nhau.

Khoảng 50 dự án FDI Nhật Bản tại khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh góp phần lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đề cao kỷ luật, chất lượng, an toàn và tôn trọng con người

Với các doanh nghiệp Nhật Bản, kỷ luật, chất lượng, an toàn, tinh thần cải tiến và sự tôn trọng con người không chỉ là những nguyên tắc trong quản lý mà chúng được duy trì thành nếp làm việc. Và khi họ đến những quốc gia, vùng đất khác đầu tư, văn hóa này cũng dần trở thành hình mẫu. Ngay sau đây, mời quý vị đến khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh - nơi có khoảng 50 dự án FDI Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, để tìm hiểu về điều này qua lăng kính Sắc màu của biển.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 18/10/2026.