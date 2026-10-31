CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Khúc côn cầu Nga được phép trở lại các giải vô địch thế giới

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết yêu cầu Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF) cho phép các đội tuyển Nga tham dự những giải đấu cấp thế giới trong mùa giải 2026-2027.

Khúc côn cầu Nga được phép trở lại các giải vô địch thế giới- Ảnh 1.

CAS đã chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Nga (Ảnh: Reuters)

CAS đã chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Nga, qua đó hủy quyết định của IIHF về việc tiếp tục loại các đội tuyển nước này khỏi những giải đấu quốc tế. CAS nhận định IIHF chưa cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh những lo ngại về an ninh là căn cứ cần thiết cho lệnh cấm.

Phán quyết liên quan đến năm giải đấu, gồm Giải vô địch thế giới nam năm 2027, Giải vô địch thế giới nữ năm 2027, Giải vô địch trẻ thế giới năm 2027, Giải vô địch nữ U18 thế giới và Giải vô địch nam U18 thế giới năm 2027.

Trong đó, Giải vô địch trẻ thế giới tại Canada, dự kiến khai mạc ngày 26/12/2026, là sự kiện đầu tiên chịu tác động từ quyết định này.

Tuy nhiên, CAS chưa đưa ra phán quyết về việc các đội tuyển Nga có phải thi đấu dưới lá cờ trung lập hay không, cũng như việc sử dụng quốc kỳ và các biểu tượng quốc gia. Đây vẫn là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình triển khai.

Khúc côn cầu Nga được phép trở lại các giải vô địch thế giới- Ảnh 2.

IIHF bày tỏ thất vọng trước quyết định của CAS, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ phán quyết (Ảnh: IIHF)

IIHF bày tỏ thất vọng trước quyết định của CAS, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ phán quyết. Liên đoàn cũng cần đánh giá các yêu cầu về lịch thi đấu, di chuyển, lưu trú và bảo đảm an ninh tại những giải đấu đã bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Các đội tuyển Nga và Belarus bị loại khỏi phần lớn hệ thống thi đấu quốc tế của IIHF từ năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Phán quyết mới mở ra khả năng các đội tuyển Nga trở lại sân chơi quốc tế, nhưng việc triển khai cụ thể vẫn cần được các bên liên quan phối hợp thực hiện.

Nguồn: Reuters, IIHF

Tin liên quan

Gần 1,2 triệu vé Khúc côn cầu ở Milano Cortina 2026 đã được bán

Gần 1,2 triệu vé Khúc côn cầu ở Milano Cortina 2026 đã được bán

Sức hút từ dàn sao NHL và sự trở lại của những màn so tài đỉnh cao đã giúp môn khúc côn cầu trên băng chiếm trọn tâm điểm của kỳ Thế vận hội Mùa đông sắp tới.

Kỷ lục ném gấu bông tặng trẻ em ở trận đấu khúc côn cầu

Kỷ lục ném gấu bông tặng trẻ em ở trận đấu khúc côn cầu

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

Xã hội 19:47 30/10/2026

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bảo Phúc. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng chiêu quảng cáo nhà đất giá rẻ, tổ chức dẫn khách đi xem dự án, giả lập giao dịch đặt cọc để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:06 31/10/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí náo nhiệt của ngày đại hỷ, các thành viên Gia tộc R bước vào những thử thách mới để giành lại bộ nữ trang sính lễ cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh. Từ màn đấu trí bằng câu chữ đến cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính, tập 14 Running Man 4 mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Đời sống 23:59 30/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 31/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

Thế giới 07:46 31/10/2026

Nga và Mỹ đang phối hợp xác định thời điểm tổ chức đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi, dự kiến trong tháng 11. Trong khi Moskva cho biết lịch trình chưa được ấn định, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn sớm nối lại đối thoại và đề cập khả năng cuộc gặp diễn ra ngày 10/11.

Xem thêm