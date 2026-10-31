Khúc côn cầu Nga được phép trở lại các giải vô địch thế giới

CAS đã chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Nga (Ảnh: Reuters)

CAS đã chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Nga, qua đó hủy quyết định của IIHF về việc tiếp tục loại các đội tuyển nước này khỏi những giải đấu quốc tế. CAS nhận định IIHF chưa cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh những lo ngại về an ninh là căn cứ cần thiết cho lệnh cấm.

Phán quyết liên quan đến năm giải đấu, gồm Giải vô địch thế giới nam năm 2027, Giải vô địch thế giới nữ năm 2027, Giải vô địch trẻ thế giới năm 2027, Giải vô địch nữ U18 thế giới và Giải vô địch nam U18 thế giới năm 2027.

Trong đó, Giải vô địch trẻ thế giới tại Canada, dự kiến khai mạc ngày 26/12/2026, là sự kiện đầu tiên chịu tác động từ quyết định này.

Tuy nhiên, CAS chưa đưa ra phán quyết về việc các đội tuyển Nga có phải thi đấu dưới lá cờ trung lập hay không, cũng như việc sử dụng quốc kỳ và các biểu tượng quốc gia. Đây vẫn là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình triển khai.

IIHF bày tỏ thất vọng trước quyết định của CAS, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ phán quyết (Ảnh: IIHF)

IIHF bày tỏ thất vọng trước quyết định của CAS, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ phán quyết. Liên đoàn cũng cần đánh giá các yêu cầu về lịch thi đấu, di chuyển, lưu trú và bảo đảm an ninh tại những giải đấu đã bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Các đội tuyển Nga và Belarus bị loại khỏi phần lớn hệ thống thi đấu quốc tế của IIHF từ năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Phán quyết mới mở ra khả năng các đội tuyển Nga trở lại sân chơi quốc tế, nhưng việc triển khai cụ thể vẫn cần được các bên liên quan phối hợp thực hiện.

Nguồn: Reuters, IIHF