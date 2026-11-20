Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa” năm 2026 với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi hoạt động.

Bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh di sản văn hóa không chỉ là những ký ức của quá khứ mà còn là nền tảng tinh thần, mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc và sức sống dân tộc qua nhiều thế hệ. Trong một đô thị năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng như TP Hồ Chí Minh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về cội nguồn, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Với định hướng đó, Tuần lễ năm nay giới thiệu nhiều hoạt động phong phú như trưng bày chuyên đề “Dấu xưa - Nét nay”, không gian trình diễn nghệ thuật dân tộc, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống và khu vực ẩm thực dân gian. Thông qua các hoạt động này, công chúng có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa không chỉ qua hình ảnh, tư liệu mà còn bằng việc trực tiếp quan sát, trải nghiệm và tương tác với các nghệ nhân.

Không gian trưng bày chuyên đề "Dấu xưa - Nét nay".

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các nghệ nhân thực hành nhiều loại hình thủ công, nghệ thuật truyền thống như xếp lá dừa, làm bánh dân gian, tráng bánh truyền thống, trang trí gốm, chế tác búp bê khớp cầu… Mỗi hoạt động mang đến một câu chuyện riêng về sự khéo léo, óc sáng tạo và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, không gian trưng bày “Dấu xưa - Nét nay” tạo điểm gặp gỡ giữa các giá trị văn hóa truyền thống với góc nhìn sáng tạo của những người trẻ. Các tác phẩm được thực hiện trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu lịch sử, văn hóa, đồ cổ, gốm Việt Nam, đồng thời khai thác phong tục, tập quán và những hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt.

Đông đảo công chúng đến trải nghiệm tại chương trình.

Đại diện nhóm tác giả tham gia trưng bày, anh Ngô Lê Duy, Trưởng nhóm Hoa Niên, cho biết, văn hóa không chỉ là ký ức hay hình ảnh của quá khứ mà là dòng chảy luôn vận động trong đời sống đương đại, thể hiện qua cách con người ăn mặc, giao tiếp, sinh hoạt và sáng tạo. Vì vậy, những tác phẩm tại triển lãm không hướng đến việc sao chép nguyên bản hay thay thế các giá trị truyền thống, mà thể hiện sự cảm nhận, diễn giải của mỗi tác giả từ góc nhìn và trải nghiệm cá nhân.

Ngô Lê Duy - Trưởng nhóm Hoa Niên thuyết minh về chuyên đề trưng bày.

Bên cạnh không gian sáng tạo, sự hiện diện của các nghệ nhân làng nghề cũng góp phần tạo nên sức sống cho tuần lễ. Nghệ nhân gốm Huỳnh Văn Huỳnh cho biết, những sản phẩm gốm như chén, đĩa không đơn thuần là vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày mà còn gắn với ký ức gia đình, nếp sống và văn hóa của người dân Nam bộ. Qua từng sản phẩm, những giá trị văn hóa được lưu giữ bằng chất liệu, kỹ thuật chế tác và sự gắn bó của người làm nghề với truyền thống.

Thông qua Tuần lễ “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa”, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh kỳ vọng mỗi hoạt động trải nghiệm sẽ trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Nguồn: https://baotintuc.vn/khoi-dong-chay-van-hoa-tu-di-san-den-doi-song-post1404715.html