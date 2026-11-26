Từ khoảng cách giữa nghệ thuật xiếc và người trẻ

Trong suy nghĩ của nhiều người, xiếc thường gắn liền với những tiết mục biểu diễn truyền thống và ký ức về những buổi xem xiếc thời thơ ấu. Vì vậy, dù nghệ thuật xiếc đã có nhiều đổi mới trong cách dàn dựng và biểu diễn, loại hình này vẫn chưa thường xuyên xuất hiện trong lựa chọn giải trí của một bộ phận người trẻ.

Từ thực tế đó, dự án “Kéo Xiếc Vào Kèo” được nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện thực hiện trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp. Thông qua việc kết hợp truyền thông trên nền tảng số với các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, nhóm mong muốn giúp người trẻ có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận gần hơn với nghệ thuật xiếc đương đại.

Dự án “Kéo Xiếc Vào Kèo” được nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện thực hiện trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp

Khi xiếc không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn

Ngày 21/11/2026, sự kiện trải nghiệm “Kéo Xiếc Vào Kèo” diễn ra tại trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh, thu hút gần 400 lượt người tham gia. Thông qua chuỗi hoạt động được thiết kế theo hành trình, sự kiện mở ra cơ hội để người trẻ tiếp cận nghệ thuật xiếc từ nhiều góc độ.

Người tham gia lần lượt đi qua các khu vực trưng bày, tìm hiểu và tương tác

Người tham gia lần lượt đi qua các khu vực trưng bày, tìm hiểu và tương tác. Hành trình bắt đầu từ việc khám phá lịch sử xiếc Việt Nam, sự chuyển biến giữa xiếc truyền thống và xiếc đương đại, qua đó giúp người xem nhận diện những thay đổi của loại hình nghệ thuật này theo thời gian.

Khám phá xiếc đương đại qua trải nghiệm trực quan

Tiếp nối hành trình, người tham gia được tiếp cận các phân đoạn biểu diễn thực tế, đồng thời tìm hiểu những kỹ thuật và chuyển động đặc trưng phía sau mỗi tiết mục.

Đáng chú ý, không gian trình chiếu ánh sáng kết hợp cùng các thiết bị mô phỏng mang đến cách tiếp cận trực quan. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua hình ảnh và nội dung trưng bày, người tham gia có thể quan sát, tương tác và cảm nhận loại hình nghệ thuật này thông qua không gian trải nghiệm được thiết kế riêng.

Không gian trình chiếu ánh sáng kết hợp cùng các thiết bị mô phỏng mang đến cách tiếp cận trực quan

Với cách tiếp cận kết hợp giữa nền tảng số và trải nghiệm thực tế, dự án kỳ vọng giúp người trẻ có cái nhìn đa chiều hơn về nghệ thuật xiếc, từ đó cân nhắc đưa loại hình này vào những lựa chọn giải trí trong đời sống thường ngày.