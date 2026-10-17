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Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Trong tập 22 chương trình Ai đúng ai sai 2, MC Khánh Tiên Leona và Trung Tính đưa ra những góc nhìn khác nhau về người chồng rời bỏ gia đình vì áp lực kinh tế. Cuộc tranh luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người khi hôn nhân đối diện với khó khăn.

Khánh Tiên Leona phản đối tư duy đổ lỗi cho gia đình

Trước câu chuyện người chồng rời bỏ vợ con rồi 8 năm sau mới quay về xin tha thứ, MC Khánh Tiên Leona bày tỏ sự bất bình trước cách người đàn ông xem gia đình là nguyên nhân khiến mình thất bại. Cô thẳng thắn cho rằng: “Một người đàn ông cho rằng gia đình và người phụ nữ bên cạnh là gánh nặng khiến mình thất bại thì hoàn toàn không xứng đáng làm chồng”.

Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 1.
Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 2.
Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 3.

Theo nữ MC, khi công việc gặp khó khăn, người vợ đã chủ động hạ mình níu kéo và sẵn sàng cùng chồng chia sẻ gánh nặng kinh tế

Thế nhưng, thay vì đón nhận sự đồng hành ấy, người chồng lại lựa chọn rời đi, đẩy trách nhiệm chăm sóc con cái và duy trì cuộc sống về phía người vợ. Với Khánh Tiên Leona, điều đáng nói không nằm ở chuyện một người đàn ông có thể thất bại trong sự nghiệp, mà ở cách anh đối diện với khó khăn và ứng xử với những người thân yêu.

Trung Tính nhìn nhận áp lực của người trụ cột

Ở góc nhìn khác, MC Trung Tính đề cập đến những áp lực mà người trụ cột có thể phải đối mặt khi công việc làm ăn không thuận lợi. Những thất bại liên tiếp và gánh nặng tài chính đôi khi khiến một người rơi vào trạng thái bế tắc, khó kiểm soát cảm xúc và đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.

Tuy nhiên, việc thấu hiểu áp lực không đồng nghĩa với việc xem nhẹ trách nhiệm trong hôn nhân. Qua màn trao đổi, câu chuyện cho thấy mỗi người có thể có cách phản ứng khác nhau trước nghịch cảnh, nhưng việc đổ lỗi cho bạn đời không thể giải quyết những khó khăn đang tồn tại.

Gia đình cần sự đồng hành, không phải những lời trách móc

Dù tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác nhau, cuộc tranh luận của hai MC cùng hướng đến vai trò của sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng. Gia đình không phải lúc nào cũng tránh được khó khăn, nhưng sự đồng hành có thể giúp mỗi người có thêm động lực để vượt qua những giai đoạn chông chênh.

Màn tranh luận trong Ai Đúng Ai Sai 2 gợi mở một vấn đề là áp lực kinh tế có thể là thử thách của hôn nhân nhưng không nên trở thành lý do để một người phủ nhận trách nhiệm với gia đình. Bởi điều giữ các thành viên gắn bó không chỉ là điều kiện vật chất, mà còn là sự tôn trọng, thấu hiểu và tinh thần cùng nhau đối diện với khó khăn.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/Ng6ogiCjaJc?si=DnW24lqLhuJ_MZI-

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