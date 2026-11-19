Chương trình “Saigon, The City We Love” được thiết kế như một hành trình khám phá thành phố trong một ngày, kết nối nhiều địa điểm quen thuộc gồm Café Central Pasteur, Sherwood Residence, Sherwood Suites, AMIGO Grill Restaurant, Gartenstadt Restaurant (Đức Bảo), Ngân Đình Saigon Restaurant và Windsor Plaza Hotel. Hành trình khép lại bằng sự kiện ra mắt diện mạo mới của Jade Ballroom.

Thay vì giới thiệu thành phố qua những công trình hay điểm tham quan nổi tiếng, chương trình lựa chọn cách tiếp cận từ đời sống thường nhật: một bữa sáng, cuộc hẹn cùng bạn bè, bữa ăn gia đình hay không gian nghỉ ngơi giữa lòng đô thị. Qua đó, những trải nghiệm gần gũi góp phần khắc họa một Sài Gòn năng động, đa dạng và giàu bản sắc văn hóa.

Từ bữa sáng quen thuộc đến những trải nghiệm lưu trú

Hành trình bắt đầu tại Café Central Pasteur với bữa sáng gồm phở và cà phê – hai nét ẩm thực quen thuộc trong đời sống người Sài Gòn. Đây không chỉ là điểm khởi đầu cho chuyến khám phá mà còn gợi mở một góc nhìn về nhịp sống thành phố, nơi những cuộc gặp gỡ thường bắt đầu từ những điều giản dị.

Tiếp nối chương trình, đoàn ghé thăm Sherwood Residence và Sherwood Suites, tìm hiểu các không gian lưu trú dành cho khách du lịch, gia đình và những người có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày. Sự kết hợp giữa các điểm đến ẩm thực và lưu trú cho thấy những trải nghiệm du lịch đô thị ngày càng được nhìn nhận theo hướng toàn diện, đáp ứng cả nhu cầu khám phá lẫn nghỉ ngơi.

Ẩm thực đa văn hóa – nét đặc trưng của Sài Gòn

Một trong những điểm nhấn của hành trình là sự đa dạng trong trải nghiệm ẩm thực. Tại AMIGO Grill Restaurant, thực khách có dịp thưởng thức các món nướng trong không gian phù hợp cho những cuộc gặp gỡ bạn bè. Trong khi đó, Gartenstadt Restaurant (Đức Bảo) giới thiệu phong cách ẩm thực Đức cùng văn hóa thưởng thức bia.

Đến Ngân Đình Saigon Restaurant, đoàn trải nghiệm ẩm thực Quảng Đông với những món ăn được phục vụ theo phong cách dùng chung, tạo không khí quây quần và gắn kết. Không chỉ dừng lại ở hương vị, cách lựa chọn món ăn, thưởng trà và mời khách cùng thưởng thức cũng góp phần thể hiện nét văn hóa hiếu khách của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Sự hiện diện của nhiều phong cách ẩm thực trong cùng một hành trình phản ánh đặc trưng giao thoa văn hóa của Sài Gòn. Những món ăn có nguồn gốc từ nhiều vùng miền, quốc gia đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách.

Jade Ballroom ra mắt diện mạo mới tại Windsor Plaza Hotel

Buổi chiều, hành trình tiếp tục tại Windsor Plaza Hotel ở khu vực Chợ Lớn. Sau khoảng thời gian thư giãn với dịch vụ spa và trà chiều tại Top of the Town, đoàn tham dự sự kiện ra mắt diện mạo mới của Jade Ballroom.

Đây là điểm nhấn cuối chương trình, giới thiệu không gian tổ chức tiệc và các dịch vụ tiếp đãi khách. Thông qua trải nghiệm thực tế, khách mời có dịp tìm hiểu cách bố trí không gian, thực đơn và phong cách phục vụ trong các sự kiện, tiệc chiêu đãi và những dịp quan trọng của đời sống đô thị.

Việc lựa chọn Chợ Lớn làm điểm kết thúc cũng mang đến góc nhìn về văn hóa gặp gỡ, sum họp và tiếp đãi đặc trưng của cộng đồng người Hoa – một trong những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của TP.HCM.

Thông qua “Saigon, The City We Love”, Vina Collective mong muốn giới thiệu một cách khám phá thành phố từ chính những địa chỉ gắn bó với đời sống thường ngày. Từ một tô phở buổi sáng, những cuộc hẹn ẩm thực giữa trung tâm đến không gian tiệc sang trọng tại Chợ Lớn, mỗi điểm dừng đều mang đến một lát cắt riêng về thành phố.

Hành trình cũng gợi mở tiềm năng phát triển du lịch đô thị TP.HCM thông qua sự kết nối giữa ẩm thực, lưu trú và trải nghiệm văn hóa, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi khám phá thành phố.