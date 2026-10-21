Khám phá di sản Hà Nội ngàn năm văn hiến qua không gian mạng

Ra mắt nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”
Với bản đồ tương tác và hệ thống mã QR tại các điểm di tích, nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa đưa vào vận hành mở ra phương thức tiếp cận văn hóa hoàn toàn mới. Nền tảng không chỉ phục vụ du khách tham quan mà còn hỗ trợ công tác nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn di sản.
Công cụ số hóa đắc lực phục vụ giáo dục và nghiên cứu
Nền tảng hướng tới 4 mục tiêu chính: phục vụ du lịch, giáo dục, nghiên cứu và kết nối cộng đồng. Thông qua các hành trình theo chủ đề, du khách có thể chủ động khám phá di tích, đồng thời tiếp cận nguồn tư liệu chuẩn xác. Đây cũng là công cụ hỗ trợ các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh Hà Nội trải nghiệm thực tế lịch sử và văn hóa địa phương.
Ứng dụng công nghệ nâng cao trải nghiệm khám phá văn hóa Thủ đô
Nhờ đó, công nghệ số trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Mỗi di tích, ngôi nhà hay con phố đều lưu giữ những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và đời sống người Hà Nội. Việc số hóa giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận các giá trị này thuận tiện hơn.
Người dân và bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, quét mã QR tìm hiểu thông tin di tích lịch sử
Thông qua các trải nghiệm trực quan, nền tảng số giúp di sản Thủ đô trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao ý thức bảo tồn di sản dân tộc.
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