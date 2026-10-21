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Công nghệ

Khám phá di sản Hà Nội ngàn năm văn hiến qua không gian mạng

HOÀNG VIỆT
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(HTV) - Nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa đi vào vận hành, tích hợp bản đồ tương tác và mã QR tại 28 di tích tiêu biểu, giúp du khách dễ dàng khám phá văn hóa Thủ đô và hỗ trợ công tác giáo dục, nghiên cứu.

Ra mắt nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”

Với bản đồ tương tác và hệ thống mã QR tại các điểm di tích, nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa đưa vào vận hành mở ra phương thức tiếp cận văn hóa hoàn toàn mới. Nền tảng không chỉ phục vụ du khách tham quan mà còn hỗ trợ công tác nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn di sản.

Công cụ số hóa đắc lực phục vụ giáo dục và nghiên cứu 

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Bản đồ hướng dẫn thông tin và hình ảnh chi tiết của từng điểm di tích

Nền tảng hướng tới 4 mục tiêu chính: phục vụ du lịch, giáo dục, nghiên cứu và kết nối cộng đồng. Thông qua các hành trình theo chủ đề, du khách có thể chủ động khám phá di tích, đồng thời tiếp cận nguồn tư liệu chuẩn xác. Đây cũng là công cụ hỗ trợ các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh Hà Nội trải nghiệm thực tế lịch sử và văn hóa địa phương.

Việc số hóa chính xác 28 di tích tiêu biểu, nền tảng hướng tới mục tiêu kết nối di sản với du khách thông qua công nghệ hiện đại. Qua đó, công nghệ không làm mất đi giá trị nguyên bản của di sản mà là công cụ để lan tỏa những giá trị đến với du khách.
Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Ứng dụng công nghệ nâng cao trải nghiệm khám phá văn hóa Thủ đô

Nhờ đó, công nghệ số trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Mỗi di tích, ngôi nhà hay con phố đều lưu giữ những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và đời sống người Hà Nội. Việc số hóa giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận các giá trị này thuận tiện hơn.

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Khám phá Hà Nội ngàn năm văn hiến trên không gian mạng - Ảnh 3.
Khám phá Hà Nội ngàn năm văn hiến trên không gian mạng - Ảnh 4.

Người dân và bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, quét mã QR tìm hiểu thông tin di tích lịch sử

Khi truy cập vào nền tảng, em thấy hình ảnh cũng như giao diện khá trực quan, sinh động, giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu và có thêm thông tin bổ ích về di sản quanh Hà Nội. Em cảm thấy đây là nền tảng rất có ý nghĩa.
Bạn Ngọc Tú - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông qua các trải nghiệm trực quan, nền tảng số giúp di sản Thủ đô trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao ý thức bảo tồn di sản dân tộc.

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