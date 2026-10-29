Khám phá dấu ấn kiến trúc Dinh Độc Lập qua triển lãm chuyên đề

Triển lãm kết hợp tư liệu kiến trúc nguyên bản với nghệ thuật nhiếp ảnh và công nghệ hiện đại, mở ra một cách tiếp cận mới mẻ và góp phần đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Không gian trưng bày giới thiệu hệ thống bản vẽ thiết kế, hình ảnh và tư liệu kiến trúc được tuyển chọn, tái hiện quá trình hình thành công trình Dinh Độc Lập. Thông qua các tư liệu trưng bày, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử kiến trúc của di tích, từ những ý tưởng trên bản vẽ đến công trình hiện hữu.

Tái hiện hành trình kiến trúc bằng công nghệ "đồng hiện"

Điểm nhấn của chuyên đề là cách tiếp cận theo tinh thần “đồng hiện”, đặt các bản vẽ giấy lịch sử trong mối tương quan với không gian kiến trúc thực tế. Việc kết hợp tư liệu nguyên bản với hình ảnh và công nghệ hiện đại giúp người xem có thêm góc nhìn trực quan về quá trình hình thành, phát triển của công trình.

Thông qua cách trưng bày này, triển lãm góp phần làm nổi bật sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại phương Tây và văn hóa phương Đông, đồng thời giúp công chúng tiếp cận các giá trị lịch sử, kiến trúc của Dinh Độc Lập một cách sinh động hơn.

Chuyên đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng” được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), phục vụ khách tham quan trong 3 tháng, từ 7 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Tôn vinh di sản để bứt phá du lịch và kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, việc ứng dụng công nghệ và nghệ thuật nhiếp ảnh trong giới thiệu di sản cần được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các giá trị cốt lõi của di tích.

Ông cũng cho biết, công nghệ và nhiếp ảnh không được làm phá vỡ kết cấu nội dung, giá trị cơ bản của di tích mà cần góp phần tôn lên vẻ đẹp, làm rõ những câu chuyện lịch sử, giúp thế hệ trẻ dễ hiểu, ghi nhớ và cảm nhận sâu sắc hơn.

Triễn lãm thu hút đông đảo người dân tham quan, học tập và tìm hiểu lịch sử

TP. Hồ Chí Minh hiện có nhiều di tích, di sản văn hóa, tạo điều kiện để thành phố khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc đổi mới phương thức giới thiệu di sản, kết hợp giá trị lịch sử với công nghệ hiện đại được kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan, phát huy giá trị di tích và tăng sức hấp dẫn của du lịch văn hóa.

Thông qua chuyên đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, Dinh Độc Lập tiếp tục mở rộng cách tiếp cận di sản, tạo cơ hội để công chúng khám phá công trình từ góc nhìn kiến trúc, lịch sử và văn hóa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh giàu bản sắc đến du khách trong nước và quốc tế.