Katy Perry và Justin Trudeau cùng chinh phục thử thách ngoài trời

Mới đây, Katy Perry đã đăng tải loạt hình ảnh ghi lại chuyến đi cùng Justin Trudeau nhân dịp sinh nhật lần thứ 42. Nữ ca sĩ bước sang tuổi mới vào ngày 25/10.

Những khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy cặp đôi lựa chọn hoạt động ngoài trời, tạm rời xa không khí hào nhoáng thường thấy của giới giải trí.

Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai trong loạt ảnh đón tuổi mới (Ảnh: Katy Perry Instagram)

Trong chuyến đi, cả hai cùng tham gia leo núi, chinh phục những vách đá và di chuyển qua cây cầu hẹp nối giữa các vách núi. Katy Perry xuất hiện trong trang phục thể thao cùng đồ bảo hộ, trong khi Justin Trudeau cũng tham gia hành trình khám phá thiên nhiên.

Sau hoạt động leo núi, cặp đôi tiếp tục chèo thuyền trên sông Colorado. Loạt ảnh còn ghi lại khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn giữa khung cảnh thiên nhiên, cùng chiếc bánh chocolate mừng sinh nhật nữ ca sĩ.

Những khoảnh khắc tình cảm của Katy Perry và bạn trai tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ (Ảnh: Katy Perry Instagram)

Đáng chú ý, Katy Perry còn chia sẻ hình ảnh thiết bị Brick, một công cụ giúp hạn chế thời gian sử dụng điện thoại bằng cách chặn quyền truy cập vào những ứng dụng được lựa chọn.

Lời nhắn ngọt ngào của Katy Perry dành cho bạn trai

Đi kèm loạt ảnh, Katy Perry chia sẻ những suy nghĩ về cột mốc tuổi 42. Nữ ca sĩ ví việc bước sang tuổi mới như đạt đến một cấp độ mới trong cuộc sống.

Giọng ca Roar cho biết cô cảm thấy vui vẻ khi đón tuổi 42 bên người mình yêu. Lời nhắn được xem là một trong những khoảnh khắc tình cảm đáng chú ý nhất trong loạt hình ảnh lần này.

Katy Perry và Justin Trudeau tận hưởng chuyến đi ngoài trời nhân dịp nữ ca sĩ bước sang tuổi 42 (Ảnh: Katy Perry Instagram)

Katy Perry và Justin Trudeau bắt đầu được chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại Montreal, Canada, vào mùa hè năm 2025. Mối quan hệ của hai người dần trở thành tâm điểm truyền thông sau những lần xuất hiện chung trước công chúng.

Đến cuối năm 2025, cặp đôi tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cùng nhau đón sinh nhật tuổi 41 của nữ ca sĩ tại Paris.

Ở tuổi 42, Katy Perry cho thấy hình ảnh năng động, yêu thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ (Ảnh: Katy Perry Instagram)

Trong năm 2026, Justin Trudeau nhiều lần đồng hành cùng bạn gái tại các sự kiện, trong đó có Liên hoan phim Tribeca ở New York vào tháng 6. Sự xuất hiện cùng nhau tại các hoạt động công khai cho thấy mối quan hệ của cặp đôi tiếp tục được chú ý sau hơn một năm hẹn hò.

Chuyện tình mới sau những biến động

Trước khi gắn bó với Justin Trudeau, Katy Perry đã trải qua mối quan hệ kéo dài nhiều năm với diễn viên Orlando Bloom. Hai người có chung con gái Daisy Dove và chia tay vào năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 9/2026, nữ ca sĩ từng chia sẻ về giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Katy Perry tiếp tục cân bằng giữa hoạt động âm nhạc và cuộc sống cá nhân sau những biến động tình cảm (Ảnh: Film Magic)

Cô cho biết chuyến lưu diễn Lifetimes Tour giúp bản thân tìm lại mục đích sống, đồng thời mang đến cơ hội gặp gỡ người mà cô xem là tình yêu của đời mình.

Katy Perry cũng từng nói rằng cô luôn mong muốn có một tình yêu sâu sắc và lâu dài. Vì vậy, chuyến đi mừng sinh nhật tuổi 42 không chỉ là dịp nghỉ ngơi bên bạn trai, mà còn là khoảnh khắc nữ ca sĩ chia sẻ công khai niềm hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.

Nguồn tin: Hello Magazine