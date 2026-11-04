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Thể thao

Kalle Rovanperä trở lại WRC, Toyota mở rộng đội hình năm 2027

THIÊN BÌNH
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Nhà vô địch thế giới hai lần Kalle Rovanperä sẽ trở lại Giải vô địch đua xe đường trường thế giới (WRC) trong mùa giải 2027, cùng Ott Tänak góp mặt trong đội hình mở rộng của Toyota.

Kalle Rovanperä trở lại WRC, Toyota mở rộng đội hình năm 2027 - Ảnh 1.

Kalle Rovanperä trở lại WRC, Toyota mở rộng đội hình năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Toyota vừa công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tại WRC từ mùa giải 2027. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản xác nhận sự trở lại của hai tay đua từng vô địch thế giới là Kalle Rovanperä và Ott Tänak.

Theo Reuters, Rovanperä sẽ thi đấu một phần mùa giải, sau khi rời WRC vào năm 2025 để chuyển hướng sang các giải đua xe đường trường. Tay đua người Phần Lan hiện 26 tuổi, từng trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử WRC vào năm 2022. Anh tiếp tục đăng quang mùa giải 2023.

Rovanperä sẽ thi đấu cùng người đồng hành Jonne Halttunen. Việc chỉ tham gia một số chặng giúp Toyota có thêm sự linh hoạt trong việc bố trí tay đua, trong đó có khả năng sử dụng nhà vô địch thế giới chín lần Sébastien Ogier ở những chặng phù hợp.

Theo công bố của WRC, Toyota dự kiến vận hành hai đội đua với hai mẫu xe khác nhau. Đội TOYOTA Racing sử dụng mẫu GR Celica Rally1 mới, với Elfyn Evans, Oliver Solberg và Sami Pajari.

Trong khi đó, đội GAZOO Racing TOYOTA sẽ sử dụng GR Yaris Rally1. Đội hình gồm Ott Tänak, Kalle Rovanperä và Takamoto Katsuta. Như vậy, Toyota có thể đưa tối đa sáu xe chính thức tham dự một chặng đua.

Sự trở lại của tên gọi Celica cũng là điểm nhấn trong kế hoạch này. Mẫu xe từng gắn với giai đoạn thành công của Toyota tại WRC trong thập niên 1990. Carlos Sainz giành hai chức vô địch thế giới cùng Celica vào các năm 1990 và 1992. Sau đó, Juha Kankkunen và Didier Auriol tiếp tục đăng quang vào các năm 1993 và 1994.

Việc đưa Celica trở lại diễn ra trong bối cảnh WRC chuẩn bị bước sang giai đoạn kỹ thuật mới từ năm 2027. Toyota cho biết hai mẫu xe mới đang được phát triển song song, hướng đến mùa giải tiếp theo của giải đua.

Nguồn: Reuters

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