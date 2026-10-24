Jungkook tiếp tục ghi dấu ấn với MV “3D”, vượt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube

MV “3D” nối tiếp thành tích “Seven” của Jungkook

Tính đến ngày 23/10, MV “3D” của Jungkook đã vượt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc được phát hành vào tháng 9/2023, là đĩa đơn solo thứ hai của nam ca sĩ sau “Seven”.

Với thành tích mới, “3D” trở thành MV solo thứ hai của Jungkook cán mốc 300 triệu lượt xem. Trước đó, MV “Seven” đã vượt 600 triệu lượt xem, tiếp tục là một trong những sản phẩm solo nổi bật của thành viên BTS.

Jungkook (BTS) tiếp tục ghi dấu ấn với MV “3D”, vượt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube (Ảnh: Dispatch)

MV “3D” gây chú ý với những cú chuyển động máy quay linh hoạt và những cảnh cắt dựng có tiết tấu. Hình ảnh cầu thang và gương được sử dụng xuyên suốt video, góp phần thể hiện thông điệp về mong muốn được gần gũi với người mình nhớ nhung.

Về âm nhạc, “3D” thuộc thể loại R&B pop, kết hợp nhịp điệu mạnh với giai điệu bắt tai và màu sắc âm thanh mang hơi hướng old-school. Jungkook đưa những yếu tố này vào phong cách trình diễn riêng, tạo nên dấu ấn khác biệt cho sản phẩm.

Jungkook tiếp tục ghi dấu trên các bảng xếp hạng quốc tế với MV "3D"

Không chỉ đạt thành tích về lượt xem, “3D” còn ghi nhận kết quả đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Ca khúc đứng ở vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và trụ hạng trong 9 tuần liên tiếp.

Bên cạnh đó, trên hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S., “3D” đều vươn lên vị trí số 1. Ca khúc đồng thời đạt hạng 5 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh, cho thấy sức lan tỏa của Jungkook tại các thị trường âm nhạc lớn.

Ngoài “3D” và “Seven”, MV “Standing Next to You” của Jungkook cũng đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Như vậy, nam ca sĩ hiện sở hữu ba MV solo đạt từ 200 triệu lượt xem trở lên.

Bên cạnh “3D” và “Seven”, MV “Standing Next to You” của Jungkook cũng vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube (Ảnh: The Korea Times)



Những thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của Jungkook trong hoạt động âm nhạc cá nhân, bên cạnh các dự án cùng BTS. Các sản phẩm solo giúp nam ca sĩ mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế và duy trì sự quan tâm của người hâm mộ đối với âm nhạc của mình.

Nguồn tin: Dispatch