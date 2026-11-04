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Văn hóa - Giải trí

Johnny Depp muốn trở lại với Cướp biển vùng Caribbean

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Sau nhiều năm vắng bóng, Johnny Depp một lần nữa nhắc đến khả năng trở lại với vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean". Nam diễn viên cho biết anh sẵn sàng tham gia nếu dự án có định hướng phù hợp, đặc biệt là cơ hội đưa câu chuyện đến một cái kết trọn vẹn hơn.

Muốn khép lại hành trình Jack Sparrow bằng một cái kết xứng đáng

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight khi quảng bá bộ phim Ebenezer, Johnny Depp chia sẻ rằng anh vẫn dành sự quan tâm cho thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn được tham gia nếu loạt phim có cơ hội đi đến hồi kết.

Johnny Depp hé lộ mong muốn trở lại với Cướp biển vùng Caribbean - Ảnh 1.
Johnny Depp hé lộ mong muốn trở lại với Cướp biển vùng Caribbean - Ảnh 2.

Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean (Ảnh: Disney)

“Nếu mọi thứ được chuẩn bị đúng hướng để kết thúc hành trình Cướp biển vùng Caribbean, điều duy nhất tôi thực sự muốn tham gia là đưa họ đến một cái kết tốt đẹp hơn” - Depp chia sẻ.

Phát biểu này cho thấy Jack Sparrow vẫn là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt đối với nam diễn viên. Với phong thái hài hước, lập dị và lối ứng biến khó đoán, thuyền trưởng Jack Sparrow đã trở thành một trong những hình tượng nổi bật của dòng phim phiêu lưu Hollywood.

Tuy nhiên, chia sẻ của Depp mới thể hiện mong muốn cá nhân, chưa phải xác nhận chính thức về việc anh sẽ góp mặt trong phần phim tiếp theo.

Tình bạn với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer

Johnny Depp cũng nhắc đến mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer – người đồng hành cùng anh trong hành trình phát triển loạt phim. Nam diễn viên bày tỏ sự tin tưởng dành cho Bruckheimer và cho biết sẵn sàng hợp tác với ông trong các dự án khác.

Trước đó, nhà sản xuất từng cập nhật về quá trình phát triển phần phim thứ sáu và những cuộc trao đổi liên quan đến khả năng trở lại của Depp. Dù vậy, kịch bản và kế hoạch sản xuất vẫn cần được hoàn thiện trước khi có thông tin chính thức về dàn diễn viên.

Phần phim thứ sáu vẫn chờ thông tin xác nhận

Ra mắt năm 2003 với Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền tàu Ngọc Trai Đen, thương hiệu nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ thế giới phiêu lưu kỳ ảo cùng những nhân vật giàu cá tính. Johnny Depp tiếp tục đảm nhận vai Jack Sparrow qua năm phần phim, gần nhất là Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù năm 2017.

Johnny Depp hé lộ mong muốn trở lại với Cướp biển vùng Caribbean - Ảnh 3.
Johnny Depp hé lộ mong muốn trở lại với Cướp biển vùng Caribbean - Ảnh 4.

Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù (2017) là phần phim gần nhất có Johnny Depp (Ảnh: Disney)

Dù đạt thành công lớn về doanh thu, những phần phim sau không duy trì được mức độ đón nhận như giai đoạn đầu. Vì vậy, phần tiếp theo được kỳ vọng sẽ tìm ra hướng phát triển mới, đồng thời giữ được bản sắc đã làm nên sức hút của thương hiệu.

Hiện khả năng Johnny Depp tái xuất vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, mong muốn của nam diễn viên về một cái kết tốt đẹp hơn tiếp tục khơi dậy sự quan tâm của người hâm mộ, những người vẫn chờ đợi ngày Jack Sparrow trở lại màn ảnh rộng.

Nguồn: Thewrap

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