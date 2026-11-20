Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Việt Nam đã phối hợp tổ chức "Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền trong ngành công nghiệp nội dung", quy tụ các cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản nhằm thảo luận những giải pháp thực tiễn để tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử lý vi phạm bản quyền trực tuyến và thúc đẩy phân phối nội dung hợp pháp.

Trong Tuyên bố Tầm nhìn chung do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đưa ra ngày 9 tháng 11 năm 2026, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định ngành công nghiệp nội dung, bao gồm trò chơi điện tử, anime, manga, âm nhạc và điện ảnh, là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải đấu tranh chống vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng, hoan nghênh những nỗ lực gần đây của Việt Nam trong việc tăng cường thực thi và khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương nhằm xử lý các trang web cung cấp manga và anime vi phạm bản quyền.

Tháng 9 năm 2026, với sự hỗ trợ của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), JICA đã tiến hành khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát tập trung xem xét khuôn khổ pháp luật và thực thi về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền; cơ chế phối hợp liên ngành; hoạt động phân phối hợp pháp; và việc khai thác quyền tác giả để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan Việt Nam phụ trách quyền tác giả, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chống vi phạm bản quyền, cùng với JICA, Cục Văn hóa Nhật Bản, Hiệp hội Phân phối Nội dung ra Nước ngoài (CODA), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và BCG.

Tại hội thảo, các đại biểu đã rà soát và xác nhận kết quả khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn và mô hình hợp tác công - tư của Nhật Bản, đồng thời thảo luận về các ưu tiên hợp tác trong tương lai. Các chủ đề chính bao gồm nâng cao năng lực thực thi trong nước như giám định hành vi xâm phạm, thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan; xử lý các hành vi xâm phạm trực tuyến xuyên biên giới; và gắn kết hoạt động thực thi với phân phối hợp pháp, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung.

Các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai giữa Nhật Bản và Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền.

Kết quả và các khuyến nghị của hội thảo sẽ là cơ sở cho những trao đổi tiếp theo giữa JICA và các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản về khuôn khổ hợp tác có thể được triển khai trong tương lai.