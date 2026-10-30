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Thế giới

Israel siết chặt quy định an ninh đối với các chuyến bay quốc tế

TTXVN
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Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến Israel sẽ phải cung cấp thông tin về phi hành đoàn ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành dự kiến, trong khuôn khổ các biện pháp mới nhằm tăng cường an ninh hàng không dân dụng của nước này.

Trung tâm Quốc gia Israel về Phân tích thông tin hành khách cho biết quy định mới được đưa ra sau khi Israel quyết định siết chặt các yêu cầu an ninh hàng không sau vụ tấn công bất thành trên chuyến bay của hãng Flydubai tới Tel Aviv ngày 30/9, do một cơ phó người Oman thực hiện. Vụ việc khiến máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia (Arập Xêút).

Theo hướng dẫn mới, các hãng hàng không phải gửi danh sách phi hành đoàn ban đầu ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành. Nếu có thay đổi, thông tin phải được cập nhật trước 2 giờ so với thời điểm máy bay cất cánh. Danh sách cuối cùng phải được cung cấp vào thời điểm khởi hành.

Thông báo cho biết quy định này sẽ giúp các cơ quan chức năng liên quan của Israel có thêm thời gian chuẩn bị so với thông lệ quốc tế, qua đó nâng cao khả năng ứng phó và bảo đảm an ninh hàng không.

Trước đây, thông tin về phi hành đoàn thường chỉ được các hãng hàng không cung cấp ngay trước giờ khởi hành, thậm chí sau khi máy bay đã cất cánh.

Đầu tháng 10 vừa qua, Bộ Giao thông Israel đã thông báo các quy định hạn chế phi hành đoàn mang quốc tịch của những nước không có quan hệ ngoại giao với Israel tham gia các chuyến bay đến, đi từ hoặc đi qua không phận nước này. Quy định áp dụng cả với người mang hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch của các nước thuộc diện hạn chế.

Danh sách các quốc gia liên quan bao gồm Iran, Iraq, Liban, Oman, Pakistan, Qatar và Saudi Arabia cùng một số nước khác. Những người mang quốc tịch thuộc diện này không chỉ bị cấm đảm nhiệm vị trí phi công hoặc thành viên tổ lái mà còn không được tham gia với tư cách thành viên phi hành đoàn trên các chuyến bay liên quan.

Các hãng hàng không quốc tế như Air France (Pháp), United Airlines (Mỹ) và Smartwings (Thổ Nhĩ Kỳ) đã điều chỉnh quy trình bố trí nhân sự để tuân thủ những yêu cầu mới của Israel.

Nguồn: https://baotintuc.vn/israel-siet-chat-quy-dinh-an-ninh-doi-voi-cac-chuyen-bay-quoc-te-post1398616.html

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