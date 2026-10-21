Ký kết hợp tác phát triển nguồn lực văn hóa, truyền thông

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng trở thành động lực phát triển, việc tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất nội dung truyền thông trở thành mục tiêu quan trọng. Trước những thay đổi trong phương thức sáng tạo và tiếp cận công chúng do công nghệ số và trí tuệ nhân tạo A.I. mang lại, sự kết hợp giữa tri thức học thuật và kinh nghiệm thực tiễn được kỳ vọng mở ra những hướng đi mới cho ngành truyền hình và công nghiệp văn hóa.

Tham dự lễ ký kết có sự tham gia của PGS. TS. Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và TS. Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đại diện lãnh đạo các phòng ban, khoa. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của Nhà báo Cao Anh Minh - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc HTV; các Phó Tổng Giám đốc HTV tham dự gồm: Nhà báo Trương Thanh Phong, Nhà báo Nguyễn Thanh Quang và Nhà báo Trần Hoàng; cũng như sự góp mặt của các đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữ HTV và HCMUC

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cho biết, sự hợp tác giữa HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh là cơ hội để hai đơn vị phát huy thế mạnh, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực sáng tạo, hướng đến những giá trị thiết thực cho sự phát triển của Thành phố.

Nhà báo Trương Thanh Phong cũng nhấn mạnh hai đơn vị hướng đến hợp tác trên nhiều phương diện, trọng tâm là 4 khía cạnh sau: Thứ nhất, phát triển các chương trình, sản phẩm nghe nhìn giàu bản sắc, có khả năng tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế. Thứ hai, hai bên trở thành những đối tác tích cực trong nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I. vào quy trình sản xuất truyền hình hiện đại. Thứ ba là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, truyền thông chất lượng cao. Cơ quan đặt mục tiêu là tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, tham gia sáng tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa. Và cuối cùng, HTV kỳ vọng sự hợp tác sẽ tạo dựng một không gian học thuật cởi mở, quy tụ các nhà nghiên cứu, giảng viên và những người làm nghề cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng phim và chương trình truyền hình Việt Nam, từ đổi mới cách kể chuyện văn hóa, nâng cao giá trị nghệ thuật đến phát triển ngôn ngữ hình ảnh, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của các thế hệ khán giả mới.

Nhà báo Trương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ký kết

Khi tri thức học thuật gặp gỡ kinh nghiệm thực tiễn, khi công nghệ đồng hành cùng sáng tạo, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới không chỉ cho hai đơn vị mà còn cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Thành phố. Nhà báo Trương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Ở góc độ đào tạo và nghiên cứu văn hóa, PGS.TS. Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhận định, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất của HTV và tri thức văn hóa sẽ tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa có chiều sâu, tạo dấu ấn và sức hấp dẫn đối với công chúng. Theo ông, công nghệ có thể được học hỏi và ứng dụng nhanh chóng, nhưng để một sản phẩm tạo được giá trị khác biệt, cần có nền tảng văn hóa làm cốt lõi, kết hợp hài hòa với năng lực công nghệ.

Hợp tác giữa 2 đơn vị được kỳ vọng sẽ mở rộng những hướng hợp tác mới trong ứng dụng A.I. vào sản xuất hiện đại trong tương lai

Ông kỳ vọng sinh viên của trường sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn tại HTV, phát huy năng lực sáng tạo và từng bước phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, ông nhấn mạnh lễ ký kết không chỉ dừng lại ở việc xác lập quan hệ hợp tác mà còn là bước khởi đầu cho lộ trình triển khai cụ thể, với sự đồng hành của đội ngũ nhân lực hai đơn vị, sự hợp tác này sẽ hướng đến những kết quả thiết thực và bền vững.

Thông qua các nội dung hợp tác, HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ mở rộng những hướng hợp tác mới trong ứng dụng A.I. vào sản xuất hiện đại, phát triển các chương trình văn hóa đặc sắc và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền hình.

Lễ ký kết là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, sự hợp tác này không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tạo điều kiện để góp phần lan tỏa các giá trị và bản sắc văn hóa trong đời sống cộng đồng.