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Thời sự

Hôm nay 20/10, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

MC ZI
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(HTV) - Ngày 20/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 04 bộ di vật kèm theo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay 20/10, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 20/10/2026, đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 04 bộ di vật kèm theo.

Hôm nay 20/10, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.
Hôm nay 20/10, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 20/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 756 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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