Hội thao Cảnh sát biển 2026: Sát hạch toàn diện năng lực kíp tàu

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh biển đảo trong tình hình mới, Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức khởi động Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 cấp khu vực III kéo dài đến hết ngày 30/10. Các nội dung thi đấu tập trung đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ trang thiết bị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.

Quang cảnh khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 cấp khu vực III

Kiểm tra toàn diện 6 lĩnh vực chuyên môn

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 cấp khu vực III được tổ chức với sự tham gia của 7 tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và gần 200 thí sinh. Đây là dịp để đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng vận hành trang thiết bị và trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Các cán bộ được kiểm tra 6 lĩnh vực chuyên môn để có thể đánh giá năng lực 1 cách toàn diện

Các nội dung thi đấu bao gồm 6 lĩnh vực: toàn tàu; hàng hải - thông tin - radar; cơ khí boong - vũ khí; cơ điện; quân sự chung và chính trị - pháp luật. Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành, bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên biển.

Công tác ôn luyện được duy trì cả ban ngày lẫn ban đêm, tập trung vào việc bảo quản, vận hành trang thiết bị và củng cố kiến thức chuyên môn.

Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nội dung bảo quản, vận hành trang thiết bị. Buổi tối tàu tổ chức duy trì ôn luyện theo hướng dẫn, bảo đảm sát nhất với thực tế huấn luyện cũng như trình độ của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Thiếu tá Vũ Văn Thiện - Phó Thuyền trưởng Quân sự tàu Cảnh sát biển 8001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu

Hội thi, hội thao không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tàu mà còn là cơ sở để rà soát chất lượng huấn luyện, rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành.

Thông qua hội thi, ban chỉ huy có thể đánh giá năng lực cán bộ và tham mưu để thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn

Theo Đại tá Trương Bá Long - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, hội thi, hội thao nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tàu. Từ các kết quả thu được, đơn vị tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển để có thể thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, luôn đặt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu.

Thông qua các nội dung tranh tài, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.