Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư

Xúc động niềm vui và động lực sống từ mái tóc mới

Dự án Myhair Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa trao tặng 200 bộ tóc dệt thành phẩm cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2), trong khuôn khổ chương trình "Sưởi ấm những trái tim quả cảm".

Dự án Myhair Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa trao tặng 200 bộ tóc dệt thành phẩm cho các bệnh nhân ung thư

Đội trên đầu mái tóc giả vừa vặn, chị Mai Thị Thanh Út - bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh không giấu được sự xúc động. Chị chia sẻ, giá trị lớn nhất mà chị và các bệnh nhân nhận được từ chương trình chính là sự quan tâm, động viên để tiếp thêm nghị lực trên hành trình điều trị.

Mái tóc đẹp lắm, tôi rất xúc động. Món quà này giúp tôi có thêm động lực vượt qua giai đoạn điều trị và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị Mai Thị Thanh Út - Tỉnh Đồng Tháp

Mạng lưới salon toàn quốc chung tay lan tỏa yêu thương

Mạng lưới hơn 50 salon trên toàn quốc phối hợp tổ chức chương trình cắt tóc, chăm sóc tóc miễn phí cho bệnh nhân và người dân

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, để thực hiện hoạt động này, mạng lưới hơn 50 salon thành viên trên toàn quốc đã chung tay cắt tóc miễn phí và hướng dẫn người dân cách bảo quản. Qua đó, các salon trở thành cầu nối đưa nguồn tóc từ cộng đồng đến với tổ chức.

Mỗi bộ tóc thành phẩm có chi phí thực hiện khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi con số vật chất đều không thể đong đếm được tấm lòng bao dung của cộng đồng. Với tâm niệm 'của cho không bằng cách cho', mỗi bộ tóc khi trao đi đều hướng tới sự chu đáo, tinh tế, phù hợp với nhu cầu và tôn trọng tối đa cảm nhận của từng người bệnh.

Ông Nguyễn Minh Dũng - CEO Myhair

Hành trình 7 năm tiếp sức và lan tỏa tinh thần nhân ái

Ông Tống Xuân Giang - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua 7 lần tổ chức, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và nhân ái.

Trao gửi những lời chúc tốt đẹp cùng những phần quà ý nghĩa đến các nữ bệnh nhân

Chương trình "Sưởi ấm những trái tim quả cảm" lần thứ 7 năm 2026 là dịp trao gửi những lời chúc tốt đẹp cùng những phần quà ý nghĩa đến các nữ bệnh nhân. Qua đó, hoạt động góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các chị em vững tin vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị.