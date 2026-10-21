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Thời sự

Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh mang nguồn hỗ trợ kinh phí đến với người dân xã Dầu Tiếng

NGỌC THẢO, VĂN VIỆT, MINH KHANG
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(HTV) - Nhằm giúp đỡ bệnh nhân bị thương tật nghiêm trọng vượt qua giai đoạn khó khăn, Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ gần 900 triệu đồng kinh phí điều trị cho gia đình em Lường Nguyễn Minh Lý tại xã Dầu Tiếng.

Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa trao kinh phí hỗ trợ điều trị bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn tại ấp Núi Cậu, xã Dầu Tiếng.

Gia cảnh rơi vào khó khăn sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh: Trao kinh phí, tiếp thêm hy vọng điều trị - Ảnh 1.

Sau tai nạn giao thông, sức khỏe của em Lường Nguyễn Minh Lý chưa thể hồi phục, phải nằm điều trị với sự trợ giúp của thiết bị y tế

Gia đình ông Lường Văn Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Con gái ông bà là Lường Nguyễn Minh Lý, sinh năm 2003, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây gần 1 năm khi em đang học ại học. Sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng sức khỏe của em không hồi phục. Hiện tại, em được đưa về gia đình chăm sóc với mức độ thương tật trên 90%.

Sự sẻ chia kịp thời giúp gia đình có thêm nguồn lực điều trị

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh: Trao kinh phí, tiếp thêm hy vọng điều trị - Ảnh 2.

Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ gần 900 triệu đồng kinh phí điều trị cho gia đình

Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã vận động Công ty Truyền thông Bình Dương 24H hỗ trợ gần 900 triệu đồng, giúp gia đình có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh cho em Lý và vượt qua giai đoạn khó khăn.

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