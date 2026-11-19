Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về ngoại giao và kỹ năng thực tiễn cho mười một (11) cán bộ Palestine thuộc Chính quyền Quốc gia Palestine (PA), qua đó hỗ trợ những nỗ lực của Palestine trong xây dựng nhà nước, thúc đẩy tiến trình hòa bình và tăng cường hội nhập quốc tế.

"Chương trình đào tạo được triển khai trong hai năm liên tiếp là một minh chứng nữa cho sự hỗ trợ của JICA đối với Palestine. Phù hợp với chính sách của Chính phủ Nhật Bản, JICA tiếp tục đồng hành cùng người dân Palestine trong giai đoạn khó khăn này" ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

CEAPAD là khuôn khổ hội nghị khu vực do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng từ năm 2013 nhằm hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Nhà nước Palestine thông qua việc huy động nguồn lực, chuyên môn và kinh nghiệm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Á. Hội nghị Bộ trưởng CEAPAD lần thứ năm, tổ chức vào tháng 7 năm 2026, khẳng định sự cần thiết phải có những nỗ lực phối hợp của toàn thể cộng đồng quốc tế để đáp ứng nhu cầu của Palestine, trong bối cảnh xuất hiện những nhu cầu rất lớn về phục hồi sớm và tái thiết, bên cạnh các nhu cầu nhân đạo cấp bách, đặc biệt tại Gaza.

Chương trình đào tạo được triển khai trong khuôn khổ dự án của JICA "Tăng cường năng lực thông qua CEAPAD – Giai đoạn II", tiếp tục khẳng định cam kết của JICA và Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển của Palestine.

Khóa học kết hợp bài giảng, thảo luận tương tác, bài tập mô phỏng và các chuyến khảo sát thực tế tại các cơ quan và địa phương của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã đến thăm Cảng Lạch Huyện, công trình được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA.

Các học viên đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức trong các lĩnh vực như ngoại giao đa phương, hợp tác với các tổ chức quốc tế, ngoại giao kinh tế, xây dựng thương hiệu quốc gia và bản sắc văn hóa. Kết thúc chương trình, các học viên đã xây dựng kế hoạch hành động để áp dụng những kiến thức mới vào cơ quan công tác, góp phần vào quá trình tái thiết và phát triển lâu dài của Palestine.