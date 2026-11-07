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Xã hội

Học và làm theo Bác qua những trải nghiệm gần gũi trong đời sống

PHƯƠNG MAI, QUỐC SỬ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Thông qua các hoạt động ngoại khóa tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những trải nghiệm sinh động, phù hợp với lứa tuổi.

Đưa hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với học sinh

Tại buổi ngoại khóa, học sinh được nghe kể chuyện về Bác Hồ, tham gia các câu hỏi giao lưu và trao đổi về những phẩm chất đáng quý của Người. Qua đó, các em hiểu hơn về tình yêu thương, sự quan tâm Bác dành cho thiếu nhi và những người xung quanh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thư viện được sắp xếp trực quan với hệ thống sách, tư liệu và hình ảnh phong phú phục vụ các hoạt động học tập ngoại khóa. Bàn tròn trưng bày các tập sách, truyện về Bác Hồ được xếp ngay ngắn ở trung tâm, phía sau là kệ sách và các mảng tường treo tranh ảnh tư liệu lịch sử - Ảnh 1.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thư viện được sắp xếp trực quan với hệ thống sách, tư liệu và hình ảnh phong phú phục vụ các hoạt động học tập ngoại khóa

Đặc biệt, hoạt động tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thư viện giúp các em tiếp cận cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu trực quan.

Nuôi dưỡng những việc làm tốt từ bài học về Bác

Với hình thức học tập gần gũi, buổi ngoại khóa không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức mà còn khuyến khích các em suy nghĩ về cách vận dụng những bài học từ Bác vào học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Học và làm theo Bác qua những trải nghiệm gần gũi trong đời sống - Ảnh 2.
Học và làm theo Bác qua những trải nghiệm gần gũi trong đời sống - Ảnh 3.

Học sinh tham quan, đọc sách và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thư viện

Thông qua những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, việc học tập và làm theo Bác trở nên thiết thực hơn, góp phần nuôi dưỡng tình cảm, hình thành ý thức và khuyến khích học sinh thực hiện những việc làm tốt đẹp từ những điều giản dị trong cuộc sống.

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