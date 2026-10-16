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Xã hội

Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền tác giả

HOÀNG HƯƠNG, NGỌC TUẤN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Trước những thách thức ngày càng phức tạp trong bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan là yêu cầu cấp thiết, góp phần phát triển thị trường bản quyền và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hoàn thiện hành lang pháp lý trước thách thức mới

Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

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Quang cảnh toàn cảnh Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những khó khăn, bất cập và vấn đề mới phát sinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong giai đoạn mới.

Qua hơn 20 năm thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn đã từng bước hình thành hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, khai thác và bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; đồng thời góp phần đưa pháp luật Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền tác giả - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tập trung theo dõi các tham luận và báo cáo tại hội nghị

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác bảo vệ bản quyền vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt trên môi trường số. Các hành vi sao chép, phát tán, khai thác trái phép tác phẩm diễn biến phức tạp, trong khi sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (A.I.) đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, phân phối và thương mại hóa sản phẩm văn hóa.

Luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh, nhận định tốc độ lan truyền trên môi trường số khiến quy mô và mức độ ảnh hưởng của hành vi xâm phạm bản quyền có thể gia tăng nhanh chóng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Nâng cao hiệu quả thực thi, phát triển thị trường bản quyền

Theo các đại biểu, để khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, cần xây dựng môi trường bảo hộ bản quyền minh bạch, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo, chủ sở hữu quyền và các nhà đầu tư.

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Đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia trao đổi, nhận diện những khó khăn trong công tác bảo vệ bản quyền

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, cho biết việc thực thi bản quyền trên môi trường số cần được nghiên cứu theo hướng phù hợp với đặc thù của các nền tảng trực tuyến. Trong đó, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian, nền tảng số và mạng xã hội, góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận các sản phẩm văn hóa hợp pháp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền tác giả - Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung làm việc, tiếp nhận thông tin hiệu quả

Các ý kiến đóng góp là cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật, hướng tới xây dựng Luật Bản quyền tác giả độc lập theo tinh thần Nghị quyết 80. Qua đó, từng bước hình thành môi trường sáng tạo lành mạnh, thị trường bản quyền chuyên nghiệp, minh bạch, góp phần khơi thông nguồn lực sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

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