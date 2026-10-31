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Xã hội

Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về với đất mẹ Ninh Bình

BÍCH LAN, NGỌC ẨN
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(HTV) - Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cất bốc, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về an táng tại quê nhà Ninh Bình.

Hành trình trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trang trọng tổ chức hỗ trợ gia đình làm thủ tục cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về an táng tại quê hương - tỉnh Ninh Bình.

Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về với đất mẹ Ninh Bình - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng, đơn vị quân đội và gia đình tổ chức nghi thức trang trọng cắt bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về an táng tại quê hương

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm sinh năm 1955, quê quán tại xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Đồng chí lên đường nhập ngũ vào tháng 7/1972 và anh dũng hy sinh vào ngày 27/3/1974 khi đang đảm nhiệm chức vụ Tiểu đội phó, thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. Sau khi hy sinh, phần mộ của liệt sĩ được quy tập và an táng chu đáo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Trọn vẹn nguyện vọng thiêng liêng

Sau hơn 52 năm xa cách, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của gia đình và dòng họ, các cơ quan chức năng đã đồng hành hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Thắng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình. Đại diện gia đình, ông Nguyễn Ngọc Oánh - em ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm đã bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức, đơn vị.

Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về với đất mẹ Ninh Bình - Ảnh 2.
Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về với đất mẹ Ninh Bình - Ảnh 3.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm tại quê hương Ninh Bình

Hoạt động hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về lại quê nhà không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng, thỏa niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình mà còn thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó tiếp nối và lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

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