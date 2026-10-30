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Xã hội

Điện Biên cất bốc, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ

TTXVN
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Sáng 30/10, tại Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Nưa, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị (phường Điện Biên Phủ) tiến hành cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết, thông tin về mộ phần liệt sĩ do gia đình bà Tào Thị Ngà (tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ) cung cấp; thông tin mộ liệt sĩ cũng được cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị và nhân dân xã Thanh Nưa xác nhận, làm chứng.

Thông tin về mộ phần liệt sĩ được bà Tào Thị Ngà, cho biết, năm 2012 khi gia đình bà Ngà đào đất làm nhà tại tổ 4 phường Thanh Trường cũ đã phát hiện hài cốt liệt sĩ, gồm xương sọ, xương ống chân, vải dù bộ đội, dây dù. Sau khi báo cáo tổ dân phố, chính quyền địa phương và được sự hỗ trợ của nhân dân trong khu phố, bà Ngà đã làm lễ chôn cất hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Luông (cũ). Đến năm 2021 khi giải tỏa nghĩa trang để thực hiện dự án mở rộng sân bay Điện Biên Phủ, bà Ngà lại làm thủ tục di chuyển, xây mộ liệt sĩ tại nghĩa trang C1, xã Thanh Nưa.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức rước hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: TTXVN phát

Khi có thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, chính quyền địa phương đã chủ động cung cấp thông tin đến bộ phận tiếp nhận; bà Tào Thị Ngà cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng xác minh, đối chiếu, kiểm chứng thông tin đúng quy định.

"Hôm nay, chứng kiến các anh bộ đội, cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ thì tôi mới thực sự an lòng; cảm ơn Chiến dịch, cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và các ban, ngành tỉnh Điện Biên đã thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, giúp đưa các liệt sĩ về sum họp với gia đình, đồng đội", bà Tào Thị Ngà xúc động chia sẻ.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức rước hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 29/10, tại tổ dân phố Hữu Nghị và Nghĩa trang nhân dân Thanh Luông, thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã thực hiện cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ từ 9 mộ phần do nhân dân phát hiện, chăm sóc.

Cụ thể, căn cứ nguồn tin và đối chiếu thông tin khảo sát, trong ngày 29/10 thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tổ dân phố Hữu Nghị (phường Điện Biên Phủ) và thôn Hưng Thịnh (xã Thanh Nưa) với tổng số 9 phần mộ liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Duy Thảnh, vào năm 2006, khi gia đình ông đào móng làm nhà tại số nhà 48, tổ 4, phường Thanh Trường (cũ), nay là tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã phát hiện 8 hài cốt với nhiều phần xương, vải dù, lọ thủy tinh penicillin, dép nhựa, dây thắt lưng. Sau đó, gia đình ông Thảnh đã chôn cất từng mộ 8 hài cốt thành 8 phần mộ riêng ngay trong khu vườn của gia đình. Từ đó, việc chăm sóc, hương khói 8 phần mộ được ông Thảnh và người nhà thực hiện suốt mấy chục năm cho đến khi chuyển về Hà Nội sinh sống thì ông Thảnh dặn lại người ở nhờ phải chăm sóc, hương khói chu đáo cho các liệt sĩ.

Chiều 29/10, cùng với sự chứng kiến của nhân dân phố Hữu Nghị, nhân dân thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng gia đình bà Liên, ông Hà đã thực hiện cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ và đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Trong số 9 hài cốt liệt sĩ quy tập ngày 29/10, có 1 hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu để giám định ADN.

Nguồn: https://baotintuc.vn/dien-bien-cat-boc-quy-tap-them-10-hai-cot-liet-si-post1398624.html

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