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Văn hóa - Giải trí

Hàng ngàn nụ hoa tươi thắm tái hiện “thời đại vàng son” của HBO

ĐẠT NGUYỄN, THANH MAI, KIM NGỌC
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(HTV) - "The Gilded Age" hay "Thời đại Vàng son"- một loạt phim ăn khách của HBO đang được tái hiện dưới hình thức không thể cuốn hút hơn: Hàng ngàn bông hoa điểm tô cho các ma-nơ-canh, gợi nhắc đến những nhân vật, những bộ trang phục xa hoa và thế giới sang trọng trong phim.

Bốn tác phẩm ma-nơ-canh mặc váy dạ hội làm từ hoa tươi nhiều màu sắc được trưng bày trên các bục đen bên trong một căn phòng sang trọng có cửa sổ lớn - Ảnh 1.

Không gian triển lãm nghệ thuật lộng lẫy với các ma-nơ-canh khoác lên mình những bộ váy dạ hội cầu kỳ được kết hoàn toàn từ hoa tươi

Triển lãm đã biến dinh thự Greystone nổi tiếng ở khu Beverly Hills những ngày cuối tháng 10 - đầu tháng 11 thành một lễ hội ngoạn mục.

Các nghệ nhân cắm hoa ở Nam California đã sử dụng hàng ngàn bông hoa để khắc họa các nhân vật và những yếu tố trong phim với đầy đủ cá tính của mình.

David Navarro - Nghệ nhân cắm hoa: "Công việc này cho phép bạn thỏa sức sáng tạo; bạn có rất nhiều tự do để thể hiện tư duy nghệ thuật cá nhân và cho mọi người thấy khả năng của mình".

Hàng ngàn nụ hoa tươi thắm tái hiện “thời đại vàng son” của HBO - Ảnh 2.
Hàng ngàn nụ hoa tươi thắm tái hiện “thời đại vàng son” của HBO - Ảnh 3.

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh tác phẩm ma-nơ-canh mặc chiếc váy lộng lẫy được kết tỉ mỉ từ hàng ngàn bông hoa tươi

Karen Marshall - Đồng sáng lập Fleurs de Villes, đơn vị tổ chức triển lãm cũng chia sẻ rằng đây là triển lãm kéo dài 8 ngày, mà bạn biết đấy, hoa sau khi cắt khỏi vườn thì không thể tươi suốt 8 ngày được. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán cách thay hoa, làm mới và giữ cho hoa luôn tươi tắn.

Ngoài ngắm hoa, du khách có thể tận hưởng nhiều hoạt động khác như bình chọn cho ma-nơ-canh hoa yêu thích hay xem các buổi trình diễn cắm hoa trực tiếp.

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