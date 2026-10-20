Hai tay vợt Elina Svitolina và Gael Monfils quyết định ly hôn

Svitolina chia sẻ về những tổn thương tinh thần

Ngày 19/10, Elina Svitolina, hiện đứng thứ sáu thế giới, thông báo quyết định chia tay Gael Monfils sau hơn năm năm kết hôn. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2021 và có con gái Skai vào tháng 10/2022.

Elina Svitolina cho biết những tác động tinh thần từ cuộc xung đột tại Ukraine khiến cô cần thời gian để nhìn lại bản thân (Ảnh: Reuters)

Trong chia sẻ của mình, Svitolina cho biết cuộc chiến tại Ukraine đã tác động sâu sắc đến tinh thần cô. Tay vợt 32 tuổi từng phải tạm rời sân đấu vì không có trạng thái cảm xúc phù hợp. Phía sau những gì công chúng nhìn thấy là những đêm mất ngủ, sự hoài nghi và cảm giác dần đánh mất bản thân.

Svitolina khẳng định Monfils luôn ở bên và cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cô nhận ra mình cần tìm lại bản thân và không thể thực hiện điều đó trong cuộc hôn nhân hiện tại. Tay vợt Ukraine nhấn mạnh không có ai phải chịu trách nhiệm cho quyết định này, đồng thời mong nhận được sự cảm thông và riêng tư trong thời gian gia đình thích nghi với thay đổi.

Gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu với Svitolina

Dù cuộc hôn nhân đi đến hồi kết, Svitolina khẳng định con gái Skai vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô cho biết cả hai sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách cha mẹ, cùng chăm sóc và hỗ trợ con trong suốt hành trình trưởng thành.

Dù quyết định đường ai nấy đi, Svitolina khẳng định gia đình vẫn luôn quan trọng và con gái là ưu tiên hàng đầu của cả hai (Ảnh: Reuters)

Svitolina hiện vừa giành quyền tham dự WTA Finals, giải đấu cuối mùa dành cho những tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô giữa giai đoạn nhiều biến động cá nhân.

Trong khi đó, Gael Monfils, 40 tuổi, từng đứng thứ sáu thế giới và là một trong những tay vợt nổi bật của quần vợt Pháp. Theo Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA), Monfils đã được ghi nhận là giải nghệ, dù trước đó anh dự kiến chia tay quần vợt chuyên nghiệp vào cuối năm 2026 sau giải Paris Masters tháng 11.

Nguồn tin: Reuters