Gửi những người đang miệt mài tìm lại tên Anh

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi dấu tích được tìm thấy đều mở ra thêm cơ hội đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi của mình.

Công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương tiến hành

Gửi những người "vượt nắng vượt mưa" tìm lại tên Anh

Tại Công viên Lê Thị Riêng, công việc ấy vẫn đang được các lực lượng kiên trì thực hiện. Đến ngày 15/10, đã có 739 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây. Phía sau những kết quả ấy là quá trình tìm kiếm đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và bền bỉ. Giữa thời tiết TP. Hồ Chí Minh nắng nóng xen lẫn những cơn mưa lớn, điều kiện làm việc càng đặt ra nhiều thử thách cho những người đang thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng tìm kiếm, rà soát từng lớp đất tại khu vực phát hiện dấu tích hài cốt liệt sĩ

Theo dõi hành trình ấy, cô Tống Thiên Kim - người dân phường Xuân Hòa, bày tỏ sự lo lắng trước những tác động của thời tiết đến sức khỏe các chiến sĩ. Cô mong các anh giữ gìn sức khỏe thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng chung sự quan tâm, bạn Trần Minh Thư - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho rằng đây là công việc có ý nghĩa nhưng cũng đầy khó khăn. Theo Minh Thư, việc tìm kiếm không chỉ cần sự quyết tâm mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng để bảo toàn những dấu tích còn lại của các liệt sĩ.

"500 ngày đêm" hành trình "Tìm lại tên Anh"

Nếu thời tiết là thử thách trước mắt, thì sự khắc nghiệt của thời gian lại khiến hành trình tìm kiếm thêm phần day dứt. Sau nhiều thập kỷ, những dấu tích có thể đã không còn nguyên vẹn, khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Trong khi đó, những gia đình liệt sĩ vẫn từng ngày mong ngóng tin tức, chờ một ngày có thể tìm lại người thân đã hy sinh.

Ông Nguyễn Văn Xem - người dân phường An Đông, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời không giấu được nỗi đau khi nghĩ đến những người đã hy sinh xương máu vì độc lập của đất nước nhưng đến nay vẫn chưa được xác định danh tính.

Các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của đất nước, vậy mà sau mấy chục năm vẫn còn vô danh. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy xót xa lắm Ông Nguyễn Văn Xem - người dân phường An Đông

Với ông Xem, điều mong mỏi nhất là các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm thật kỹ để hạn chế tối đa những trường hợp còn chưa được tìm thấy. Bởi mỗi hài cốt chưa được quy tập không chỉ là một phần công việc còn dang dở, mà còn gắn với nỗi đau của những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm.

Vững bước chân người đi tìm

Với bạn Vũ Đăng Khương - người dân phường Thông Tây Hội, những nỗ lực bền bỉ của các chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xứng đáng được nhiều người biết đến và trân trọng hơn nữa. Đăng Khương mong rằng các anh giữ gìn sức khỏe để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này.

Việc các anh đang làm không chỉ là tìm lại hài cốt, di vật của các liệt sĩ, mà còn giúp các gia đình có cơ hội tìm lại người thân đã hy sinh, để những người con có thể tìm được cha mình. Bạn Vũ Đăng Khương - người dân phường Thông Tây Hội

Những lời nhắn gửi đều chứa đựng sự cảm phục trước những nỗ lực bền bỉ của các chiến sĩ và cùng hướng về một mong mỏi chung: sớm đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với gia đình, để không ai còn phải mãi nằm lại trong quên lãng.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí tập kết

Hành trình ấy có thể còn nhiều khó khăn bởi thời gian đã đi qua quá lâu và không phải dấu tích nào cũng dễ dàng tìm lại. Nhưng với mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định, hy vọng đoàn tụ lại được thắp lên cho những gia đình đang mỏi mòn chờ đợi. Đó cũng là cách thể hiện lòng biết ơn, để sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được ghi nhớ và trân trọng.