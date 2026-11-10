Giao hữu bóng đá giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Trận đấu là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đại diện tiếp đón đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong buổi giao hữu

Trên sân cỏ, cầu thủ hai đội mang đến nhiều pha tranh chấp quyết liệt và những tình huống phối hợp đẹp mắt. Dù thi đấu với tinh thần quyết tâm, các cầu thủ vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Những khoảnh khắc giao lưu sau mỗi pha bóng góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, gắn kết

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau trong trận giao hữu thứ hai vào ngày 12/11, cũng tại sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.