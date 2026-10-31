Giám sát, phản biện xã hội gắn với phòng, chống tiêu cực

Đổi mới cách tiếp cận, đưa giám sát đến gần người dân

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Làm thế nào để hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả là vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố”, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, lấy hiệu quả giải quyết những vấn đề thực tiễn làm thước đo. Trong đó, vai trò chủ động của Mặt trận ở cơ sở cần được phát huy thông qua việc thường xuyên đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến Nhân dân.

Chú thích ảnh: Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức định kỳ hằng tháng các chương trình đối thoại với người dân, lựa chọn những chủ đề gắn với nhu cầu và đời sống thực tế để chuyển tải ý kiến đến chính quyền.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Nhất Trung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh cho rằng bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri truyền thống, có thể đa dạng hóa hoạt động bằng những buổi gặp gỡ gần gũi như “cà phê sáng”, tạo không gian để người dân, đoàn viên, thanh niên chia sẻ vấn đề và được tiếp thu, tháo gỡ kịp thời trong khả năng của địa phương.

Hoàn thiện cơ chế, mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh

Để hoạt động giám sát phát huy hiệu quả, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các bên cũng là yêu cầu quan trọng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Làm sao chúng ta có những kỹ năng, kiến thức tham gia cùng với Nhà nước để phát hiện ra những tiêu cực, đồng thời giám sát những quy định pháp luật xem có những sơ hở nào hay không để chúng ta hoàn thiện. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xem những quy định còn những gì chưa bao quát hết để chúng ta sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các kênh tiếp nhận phản ánh được Mặt trận TP. Hồ Chí Minh chú trọng nhằm mở rộng tương tác, nâng cao hiệu quả lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết cần phát huy hiệu quả Cổng thông tin 1022 và ứng dụng Công dân số, hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo. Ngoài ra, các kênh tiếp nhận như mã QR, Zalo, mini app và fanpage cũng được khai thác để người dân thuận tiện gửi phản ánh.

Từ đổi mới phương thức giám sát, nâng cao chất lượng phản biện đến phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, những giải pháp được trao đổi tại hội nghị hướng đến xây dựng hệ thống Mặt trận hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy chính quyền công khai, minh bạch, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.