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Kinh tế

Giảm áp lực thuế, mở đường bứt phá cho ngành gỗ

LY LY, HOÀNG LINH, MINH KHANG
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(HTV) - Thủ tục thuế GTGT bất cập khiến nhiều doanh nghiệp gỗ đọng vốn, chịu tổn thất hàng trăm triệu đồng. Ngành thuế, hải quan cùng Hiệp hội HAWA đang gấp rút rà soát, tháo gỡ rào cản pháp lý để bảo đảm dòng chảy sản xuất.

Doanh nghiệp lúng túng, vốn lưu động bị nghẽn

Giảm áp lực thuế, tiếp đà phát triển cho ngành chế biến gỗ - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng trong khâu xuất hóa đơn và kê khai thuế khi bán nguyên liệu nội địa

Dù đã hoàn tất nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng trong khâu xuất hóa đơn và kê khai thuế khi bán nguyên liệu nội địa. Tình trạng phát sinh thủ tục đối chiếu, giải trình kéo dài khiến vốn lưu động bị đọng lại, gây thêm áp lực cho hoạt động cung ứng nguyên liệu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhập khẩu buộc phải nộp 8% thuế GTGT, nhưng khi bán lại cho các nhà máy trong nước lại gặp vướng mắc về cơ chế thuế. Điều này khiến bên mua e ngại, hàng hóa khó tiêu thụ, trong khi khoản thuế đã nộp vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng.
Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lâm Việt

Theo bà Nguyễn Thị Doan - Giám đốc Công ty Gỗ Chân Chính, việc áp dụng đồng bộ chính sách và mức thuế giữa các cơ quan thuế là rất cần thiết. Giải pháp này giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho đối tác, khách hàng.

Cùng chung quan điểm, bà Trần Hạo Nhiên - Phó Giám đốc Công ty BDDS cho biết, hiện nay các định nghĩa về gỗ nhập khẩu còn mơ hồ, không thống nhất nên mỗi cơ quan và địa phương lại áp dụng luật khác nhau. Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét, cập nhật lại định nghĩa để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động nhập khẩu gỗ thông thường.

Ngành chức năng trực tiếp đối thoại, tháo gỡ khó khăn

Trước các vướng mắc của doanh nghiệp, đại diện ngành thuế và hải quan đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều nút thắt chính sách ngay tại cuộc họp.

Đại diện cơ quan hải quan, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực II đề xuất Hiệp hội cần chủ động cụ thể hóa các tiêu chí phân loại mặt hàng. Việc này giúp công tác kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền đạt hiệu quả cao hơn, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Giảm áp lực thuế, tiếp đà phát triển cho ngành chế biến gỗ - Ảnh 2.
Giảm áp lực thuế, tiếp đà phát triển cho ngành chế biến gỗ - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng xem xét và cập nhật lại định nghĩa để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu gỗ thông thường

Về phía cơ quan thuế, bà Lâm Thanh Hồng - Phó Phòng Nghiệp vụ Dự toán thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, ngành thuế đang rà soát và tổng hợp các đề xuất điều chỉnh cơ chế, trong bối cảnh khối lượng hồ sơ đã nộp thuế nhưng phải xác minh lại hiện ở mức rất cao.

Đồng hành khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng

Nhiều doanh nghiệp bị đọng vốn, tồn kho, chịu tổn thất hàng trăm triệu đồng chỉ vì những vướng mắc này. Việc nguyên liệu không kịp về sản xuất dẫn đến nguy cơ vi phạm hợp đồng và suy giảm năng suất. Về phía Hội, chúng tôi luôn chủ động kết nối với các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA)
Giảm áp lực thuế, tiếp đà phát triển cho ngành chế biến gỗ - Ảnh 4.

Đại diện các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn cho ngành gỗ

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các vướng mắc về thuế sẽ sớm được tháo gỡ bằng những hướng dẫn thống nhất, minh bạch và khả thi. Việc khơi thông dòng vốn tồn đọng không chỉ giúp giảm áp lực chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của toàn ngành gỗ.

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