Sự trở lại được chào đón, khép lại nhiều đồn đoán

Ngày 23/11, ông Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California (Mỹ), trong sự reo hò chào đón của đông đảo nhân viên. Ông đặt tay lên ngực để đáp lại tình cảm mọi người và khẳng định sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), quê hương của ông Huang, tòa nhà Đài Bắc 101 được thắp sáng với thông điệp "Đài Loan yêu mến ông Jensen".

Tòa nhà Đài Bắc 101 tại Đài Loan (Trung Quốc) thắp sáng dòng chữ "Đài Loan yêu mến ông Jensen" bày tỏ sự ủng hộ dành cho CEO Nvidia Jensen Huang

Trước đó, ngày 12/11, ông Huang từ chức CEO Nvidia sau bê bối ngoại tình, trong đó xuất hiện nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin này.

Sau quyết định trên, nhiều nhân viên, cổ đông, đối tác Nvidia và Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông trở lại. Đơn kiến nghị trực tuyến "Ủng hộ Jensen" thu hút hơn 180.000 chữ ký.

Ông Huang cũng bày tỏ mong muốn trở lại, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones từng khẳng định cánh cửa Nvidia dành cho ông đã đóng lại.

Ông Huang cũng bày tỏ mong muốn trở lại, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones từng khẳng định cánh cửa Nvidia dành cho ông đã đóng lại.

Ông Jensen Huang xuất hiện trước đông đảo người ủng hộ và trả lời phỏng vấn báo chí tại Đài Loan (Trung Quốc), giữa làn sóng kêu gọi ông trở lại ghế CEO Nvidia

Đến ngày 23/11, Nvidia thông báo tái bổ nhiệm ông Huang làm CEO. Hội đồng quản trị cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và tin tưởng quyết định này không đe dọa an ninh quốc gia.

Người định hình ngành A.I. và tác động đến thị trường toàn cầu