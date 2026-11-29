Sự trở lại được chào đón, khép lại nhiều đồn đoán
Ngày 23/11, ông Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California (Mỹ), trong sự reo hò chào đón của đông đảo nhân viên. Ông đặt tay lên ngực để đáp lại tình cảm mọi người và khẳng định sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này.
Tại Đài Loan (Trung Quốc), quê hương của ông Huang, tòa nhà Đài Bắc 101 được thắp sáng với thông điệp "Đài Loan yêu mến ông Jensen".
Trước đó, ngày 12/11, ông Huang từ chức CEO Nvidia sau bê bối ngoại tình, trong đó xuất hiện nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin này.
Sau quyết định trên, nhiều nhân viên, cổ đông, đối tác Nvidia và Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông trở lại. Đơn kiến nghị trực tuyến "Ủng hộ Jensen" thu hút hơn 180.000 chữ ký.
Ông Huang cũng bày tỏ mong muốn trở lại, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones từng khẳng định cánh cửa Nvidia dành cho ông đã đóng lại.
Ông Huang cũng bày tỏ mong muốn trở lại, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones từng khẳng định cánh cửa Nvidia dành cho ông đã đóng lại.
Đến ngày 23/11, Nvidia thông báo tái bổ nhiệm ông Huang làm CEO. Hội đồng quản trị cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và tin tưởng quyết định này không đe dọa an ninh quốc gia.
Người định hình ngành A.I. và tác động đến thị trường toàn cầu
Đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, ông Jensen Huang đã chèo lái công ty hơn ba thập kỷ. Doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) này nhiều lần đưa Nvidia vượt qua khó khăn, từng đứng trước bờ vực phá sản, để trở thành một trong những doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm của làn sóng A.I. hiện nay.
Ông Huang cũng trực tiếp thúc đẩy nhiều thương vụ lớn trong ngành, góp phần huy động nguồn vốn xây dựng hạ tầng A.I.
Tầm ảnh hưởng của ông Huang còn thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán. Trong 10 ngày sau thông báo từ chức, làn sóng bán tháo khiến vốn hóa Nvidia giảm hơn 1.000 tỷ USD, có thời điểm còn 3.030 tỷ USD.
Đến ngày 23/11, thông tin ông trở lại vị trí CEO giúp cổ phiếu Nvidia tăng 35,5%, đưa vốn hóa công ty tăng thêm hơn 950 tỷ USD chỉ trong một ngày, đồng thời góp phần hạ nhiệt làn sóng bán tháo cổ phiếu A.I..
Bên cạnh đó, trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tìm cách siết xuất khẩu chip A.I. tiên tiến sang Trung Quốc, ông Huang là một trong những tiếng nói ủng hộ việc duy trì khả năng tiếp cận công nghệ A.I. của Mỹ tại thị trường này. Ông nhiều lần cảnh báo việc cắt đứt quan hệ công nghệ có thể thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tự chủ.
Quyết định phục chức gây tranh cãi
Theo Financial Times, một nhóm thân cận với ông Jensen Huang tại Thung lũng Silicon đã thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng vai trò của ông tại Nvidia có ý nghĩa quan trọng với ngành A.I. và nền kinh tế Mỹ.
Ngày 21/11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche được cho là đã thông báo với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance rằng ông Huang không phải mục tiêu điều tra của Bộ Tư pháp. Cơ quan này cũng không có bằng chứng cho thấy ông vi phạm pháp luật hoặc gây rủi ro an ninh quốc gia.
Theo Semafor, tối 22/11, Tổng thống Trump gọi điện cho hội đồng quản trị Nvidia để vận động đưa ông Huang trở lại. Vài giờ sau, công ty thông báo khôi phục quyền điều hành của ông. Nhà Trắng xác nhận đã trao đổi với hội đồng quản trị trước quyết định này.
Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều hoài nghi tại Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đặt câu hỏi về những bảo đảm của Bộ Tư pháp đối với ông Huang. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện tuyên bố sẽ điều tra việc ông Huang được phục chức sau khi đảng này giành quyền kiểm soát lưỡng viện vào đầu năm sau.
Ngày 25/11, S&P Global Ratings đưa xếp hạng tín nhiệm của Nvidia vào diện theo dõi để xem xét khả năng hạ bậc, cho rằng sự việc đã bộc lộ những điểm yếu trong công tác quản trị và giám sát của hội đồng quản trị.
Nvidia vẫn đối mặt nhiều cuộc điều tra
Trở lại ghế CEO, ông Huang vẫn chưa thể giúp Nvidia thoát khỏi những rắc rối. Công ty đang đối mặt với các cuộc điều tra của FBI, SEC và Quốc hội liên quan đến vấn đề kế toán và cáo buộc buôn lậu chip.
Ông Huang cũng được triệu tập tham dự các phiên điều trần tại Quốc hội vào tháng 12 về an ninh quốc gia và xuất khẩu chip.
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