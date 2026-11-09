CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 vừa diễn ra tại khu vực Thung lũng Tình yêu (TP. Đà Lạt) với sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên. Bước sang mùa giải thứ 5, sự kiện tổ chức 5 cự ly thi đấu từ 5 km đến 85 km.

Hơn 5.000 vận động viên tranh tài tại Lamdong Trail 2026

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 diễn ra tại khu vực Thung Lũng Tình Yêu. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 1.

Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ban tổ chức đưa vào thi đấu 5 cự ly từ 5 km đến 85 km. Trên đường chạy, các vận động viên sẽ di chuyển qua những lối mòn xuyên rừng thông, triền đồi cỏ, vườn cà phê, các con suối và những đoạn dốc kỹ thuật trên nền đất đỏ bazan.

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 2.
Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 3.
Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 4.

Các vận động viên có cơ hội chinh phục nhiều địa hình trên đường chạy

Lamdong Trail hướng đến phát triển du lịch bền vững tại Đà Lạt

Lamdong Trail 2026mang thông điệp "Mùa đổi mình", hướng đến tinh thần khám phá, vượt qua giới hạn bản thân và tìm kiếm những giá trị mới qua mỗi hành trình. Bên cạnh hoạt động thi đấu của cộng đồng chạy địa hình, giải còn giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa tại Đà Lạt đến người tham dự.

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 5.
Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 6.
Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia - Ảnh 7.

Lamdong Trail 2026 hướng đến phát triển du lịch bền vững tại địa phương

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, sự kiện góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao, kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/2vaKppOWsKk?si=SGZ1W8SJzkca28hu 


Tin liên quan

"Ý chí Côn Đảo": Chạy trail an toàn bắt đầu từ những bước khởi động đúng cách

"Ý chí Côn Đảo": Chạy trail an toàn bắt đầu từ những bước khởi động đúng cách

(HTV) - Với những người yêu thích chạy địa hình, việc chuẩn bị thể lực và kỹ thuật trước mỗi buổi tập đóng vai trò quan trọng không kém quá trình luyện tập. Các bài khởi động phù hợp giúp cơ thể thích nghi với địa hình, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu quả vận động.

Giải chạy trail "Ý chí Côn Đảo" - Các chân chạy sở hữu những tấm vé sớm “Early Birds”

Giải chạy trail "Ý chí Côn Đảo" - Các chân chạy sở hữu những tấm vé sớm “Early Birds”

Không chỉ là một cuộc đua thể thao, giải chạy trail "Ý chí Côn Đảo" diễn ra vào tháng 8 tới đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng runner. Những tấm vé sớm “Early Birds” nhanh chóng được săn đón bởi các chân chạy khao khát chinh phục thiên nhiên và khám phá vùng đất lịch sử linh thiêng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị vận hành thử

Kinh tế 14:35 09/11/2026

(HTV) - Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử từ ngày 23 đến 27/11/2026. Hệ thống được điều hành bằng công nghệ SCADA, hướng đến kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570 km².

TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Kinh tế 13:48 09/11/2026

(HTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Phường Bình Tây cùng các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ loạt công trình trọng điểm.

An ninh nguồn nước trước sức ép từ El Nino và biến đổi khí hậu

Xã hội 14:38 09/11/2026

(HTV) - Trước nguy cơ El Nino duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn đầu năm 2027, các chuyên gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn biến phức tạp tại phía Nam. Chuyển đổi số và quản lý thông minh được xem là giải pháp cấp bách lúc này.

Xem thêm