Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia

Hơn 5.000 vận động viên tranh tài tại Lamdong Trail 2026

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 diễn ra tại khu vực Thung Lũng Tình Yêu. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ban tổ chức đưa vào thi đấu 5 cự ly từ 5 km đến 85 km. Trên đường chạy, các vận động viên sẽ di chuyển qua những lối mòn xuyên rừng thông, triền đồi cỏ, vườn cà phê, các con suối và những đoạn dốc kỹ thuật trên nền đất đỏ bazan.

Các vận động viên có cơ hội chinh phục nhiều địa hình trên đường chạy

Lamdong Trail hướng đến phát triển du lịch bền vững tại Đà Lạt

Lamdong Trail 2026mang thông điệp "Mùa đổi mình", hướng đến tinh thần khám phá, vượt qua giới hạn bản thân và tìm kiếm những giá trị mới qua mỗi hành trình. Bên cạnh hoạt động thi đấu của cộng đồng chạy địa hình, giải còn giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa tại Đà Lạt đến người tham dự.

Lamdong Trail 2026 hướng đến phát triển du lịch bền vững tại địa phương

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, sự kiện góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao, kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/2vaKppOWsKk?si=SGZ1W8SJzkca28hu



