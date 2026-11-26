Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm tại kỳ điều hành chiều 26/11, trong đó giá dầu giảm mạnh

Chiều 26/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3144/QĐ-BCT ngày 26/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau:

Xăng sinh học 1.400 đồng/lít;

Dầu diesel 500 đồng/lít;

Dầu mazut 1.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05: không cao hơn 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Nguồn: Báo Chính phủ