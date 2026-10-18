"Đấu Trường Chân Lý" mở rộng sân chơi Esports cho sinh viên Việt Nam

Đấu Trường Chân Lý đưa đam mê Esport đến sân khấu thực tế

Trận chung kết Giải Vô địch Quốc gia Đấu Trường Chân Lý - nội dung Sinh viên diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng. Sự kiện thuộc khuôn khổ Thể thao Điện tử (Esport) Mùa thu, do VNGGames phối hợp cùng VIRESA và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức.

Giải đấu thu hút đông đảo sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia tranh tài

Từ hơn 1.000 lượt đăng ký, giải đấu chọn ra 256 người chơi đủ điều kiện tham dự vòng loại. Sau quá trình tranh tài, tám sinh viên xuất sắc nhất góp mặt tại trận chung kết. Quy mô này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Esports trong môi trường học đường.

Không gian thi đấu tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đưa giải đấu Đấu Trường Chân Lý đến gần hơn với khán giả

Đáng chú ý, việc tổ chức chung kết tại không gian công cộng giúp khán giả trực tiếp theo dõi các tuyển thủ thi đấu. Qua đó, người xem có cơ hội hiểu hơn về tư duy chiến thuật và tinh thần cạnh tranh trong thể thao điện tử.

Từ sân chơi Esport sinh viên đến cơ hội phát triển chuyên nghiệp

Tám tuyển thủ đến từ những trường học và ngành đào tạo khác nhau cùng hội tụ tại Hải Phòng vì niềm đam mê "Đấu Trường Chân Lý". Tuy nhiên, với các sinh viên, ý nghĩa của giải đấu không chỉ nằm ở trải nghiệm chơi game. Đây còn là cơ hội đại diện cho ngôi trường của mình, mang theo kỳ vọng của bạn bè và chứng minh đam mê có thể song hành cùng trách nhiệm.

Các sinh viên mang theo đam mê và niềm hy vọng của trường mình khi bước vào trận chung kết Đấu Trường Chân Lý

Bên cạnh đó, môi trường thi đấu có tổ chức giúp người trẻ nhìn nhận game dưới góc độ khác. Thay vì chỉ phục vụ giải trí, quá trình thi đấu đòi hỏi sự kiên trì, khả năng phân tích và bản lĩnh khi đối mặt với áp lực.

Từ sân chơi sinh viên, các tuyển thủ có thêm cơ hội phát triển kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và hướng đến đấu trường thể thao điện tử chuyên nghiệp

Với nhiều sinh viên, hành trình tại Hải Phòng có thể là bước khởi đầu để tiếp tục theo đuổi đam mê và tiến gần hơn đến đấu trường chuyên nghiệp. Qua sân chơi này, Đấu Trường Chân Lý cho thấy Esports có thể góp phần rèn luyện tư duy, tính kỷ luật và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.