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Thế giới

Fed giữ nguyên lãi suất, chờ thêm dữ liệu kinh tế

MẠNH LINH, XUÂN TUẤN
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(HTV) - Sau hai ngày họp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ 3,75% - 4,00%, chờ đợi thêm dữ liệu để đánh giá xu hướng lạm phát.

Quyết định giữ nguyên lãi suất lần này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thông qua ngày 28/10 với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống, sau khi Fed vừa tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9 vừa qua. Hai thành viên bỏ phiếu bất đồng để đề xuất tăng tiếp lãi suất thêm 0,25% là Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, và Thống đốc Fed Lisa Cook - người đang đối mặt nỗ lực bãi nhiệm từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại họp báo sau phiên họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đánh giá nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ nhờ đầu tư và tiêu dùng khả quan, song chưa rơi vào trạng thái quá nóng. Ông Warsh cho rằng cải thiện năng suất lao động sẽ hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn mà không tạo ra áp lực giá cả quá mức, đồng thời tin Fed có thể đưa lạm phát về mục tiêu 2% mà không gây tổn hại thị trường việc làm.

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Chủ tịch Fed Kevin Warsh lạc quan về hoạt động kinh tế nhưng vẫn chờ thêm dữ liệu lạm phát (Nguồn: Reuters)

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định chính phủ tin khả năng của Chủ tịch Fed trong việc dung hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, thông cáo chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Nhiều nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế lưu ý rằng áp lực giá cả vẫn hiện hữu rõ nét do chi phí xăng và dầu diesel neo ở mức cao, kết hợp với nhu cầu đầu tư lớn từ ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo và sức mua tiêu dùng mạnh.

Trên thị trường tài chính, chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì sắc xanh sau thông báo của Fed, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn dài tăng nhẹ. Giới đầu tư hiện dự báo khoảng 80% khả năng Fed sẽ nối lại tăng lãi suất tại kì họp ngày 8 và 9/12 tới, trước khi có thêm đợt điều chỉnh nữa vào tháng 3 năm sau nhằm giải quyết tình trạng lạm phát vượt mục tiêu 2% trong hơn 5 năm liên tiếp.

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Các chuyên gia dự đoán nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất cuối năm 2026 (Nguồn: Reuters)

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra chỉ chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kì ngày 3/11 - sự kiện quyết định quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu đang là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

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