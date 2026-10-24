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Văn hóa - Giải trí

Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á

DIỆU BÌNH, XUÂN HẠO
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(HTV) - Ca sĩ Tóc Tiên là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026, với ca khúc “Em Tiên” của S-HUBE. Ca khúc được lựa chọn qua chương trình tuyển chọn quốc gia “Thanh âm Việt Nam”, mở ra cơ hội giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến khán giả châu Á.

Tóc Tiên đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Vòng tuyển chọn quốc gia “Thanh âm Việt Nam” được tổ chức nhằm tìm kiếm ca khúc đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 (phiên bản châu Á). Chương trình tạo điều kiện để nghệ sĩ thử nghiệm cách thể hiện bản sắc văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á - Ảnh 1.
Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á - Ảnh 2.

Tóc Tiên kỳ vọng giới thiệu diện mạo âm nhạc Việt Nam đương đại đến khán giả quốc tế

Với ca sĩ Tóc Tiên, cuộc thi là cơ hội giới thiệu một diện mạo âm nhạc Việt Nam trẻ trung, sáng tạo. Nữ ca sĩ cho biết cô mong khán giả quốc tế nhìn nhận âm nhạc Việt Nam không chỉ qua chất liệu truyền thống, mà còn qua những sáng tạo hướng đến tương lai.

Thanh âm Việt Nam không chỉ là những âm thanh về văn hóa cổ truyền, mà còn là nền âm nhạc Việt Nam hướng tới tương lai, một âm nhạc Việt Nam hội nhập với quốc tế
Ca sĩ Tóc Tiên

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền bày tỏ kỳ vọng phần trình diễn của Tóc Tiên sẽ giúp khán giả quốc tế thấy rõ hơn năng lực sáng tạo và tính chuyên nghiệp của nghệ sĩ Việt Nam.

Nhà sản xuất âm nhạc Gustav cũng cho biết mong muốn đóng góp kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á để đưa những màu sắc mới đến âm nhạc Việt Nam.

“Em Tiên” kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử

Sau quá trình đồng sáng tạo giữa Tóc Tiên và 5 đội ngũ sáng tạo, ca khúc “Em Tiên” của S-HUBE được lựa chọn làm bài hát đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi. Tác phẩm khai thác hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời được phát triển theo tinh thần trẻ trung và hiện đại.

Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á - Ảnh 3.
Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á - Ảnh 4.
Eurovision Song Contest Asia 2026: Tóc Tiên đưa âm nhạc Việt lên sân khấu châu Á - Ảnh 5.

“Em Tiên” kết hợp cảm hứng dân gian với cách thể hiện hiện đại

Theo nhà sản xuất âm nhạc S-HUBE, điểm đáng chú ý của ca khúc là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc điện tử. Cụ thể, câu hát “em Tiên, dạo bước í à nơi đây” lấy cảm hứng từ giai điệu dân gian “yêu nhau cởi áo í à cho nhau”, sau đó được biến đổi theo cách thể hiện mới.

Việc đưa giai điệu dân gian vào cấu trúc âm nhạc đương đại là lựa chọn sáng tạo của ê-kíp, nhằm tạo dấu ấn riêng cho ca khúc dự thi. Qua đó, “Em Tiên” hướng đến cách giới thiệu văn hóa Việt không chỉ bằng việc tái hiện nguyên bản chất liệu truyền thống, mà còn thông qua khả năng chuyển hóa chúng trong bối cảnh âm nhạc hiện đại.

Đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của 11 quốc gia trong mùa giải đầu tiên. Những “thanh âm” mang dấu ấn Việt Nam được kỳ vọng sẽ chạm đến khán giả bằng cảm xúc, sự sáng tạo và bản sắc riêng, từ đó góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam đến sân khấu quốc tế.

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