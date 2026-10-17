Dùng trái cây sấy lạnh làm ý tưởng nghiên cứu vật liệu xây nhà trên Sao Hỏa

Chiếc máy in 3D phun ra một loại bọt, mà khi đông cứng lại, sẽ đạt độ bền tương đương bê tông. Loại vật liệu này không chỉ tiết kiệm năng lượng, mà còn có thể được tạo ra ngay trong điều kiện áp suất và nhiệt độ thấp trên Sao Hỏa.

Ông Qiu Jishen - Phó giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy quá trình sấy lạnh trái cây diễn ra trong điều kiện rất giống với môi trường trên sao Hỏa. Sau khi được loại bỏ độ ẩm, vật liệu có thể trở nên cứng hơn".

Máy in 3D đang phun thử nghiệm loại bọt đặc biệt để tạo hình cấu trúc hình trụ có độ bền tương đương bê tông

Ý tưởng này gợi mở cho các kĩ sư cách kết hợp những nguyên liệu thô sẵn có trên sao Hỏa với loại keo tự chế gồm gelatin và men, có thể kết dính ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.

Thành viên nhóm nghiên cứu tiến hành pha chế, thử nghiệm các nguyên liệu và chất kết dính trong phòng thí nghiệm tại HKUST

Ông Qiu Jishen cho biết các loại nấm men đã qua chỉnh sửa di truyền này sẽ sản sinh ra những protein kết dính giúp tăng cường hiệu quả của keo.

Theo nhóm nghiên cứu, thách thức lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa Trái Đất và Sao Hỏa, cũng như khả năng chuyên chở thiết bị của các tên lửa.