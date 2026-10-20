Du lịch Côn Đảo bứt phá nhờ hệ sinh thái rừng - biển và di tích lịch sử

Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch Côn Đảo ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi đón hơn 567.500 lượt khách, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 93% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt, tăng trên 48%, chính thức vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng hệ sinh thái rừng - biển đa dạng là thế mạnh giúp du lịch Côn Đảo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Phát huy thế mạnh thiên nhiên nguyên bản và di tích lịch sử

Sức hút mạnh mẽ của Côn Đảo đến từ hệ sinh thái rừng – biển đa dạng, cảnh quan hoang sơ cùng hệ thống di tích lịch sử quốc gia đặc biệt giàu giá trị. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Du khách trải nghiệm leo núi khám phá Vườn quốc gia Côn Đảo, tìm hiểu hệ sinh thái nguyên bản giàu giá trị bảo tồn

Đặc biệt, xu hướng toàn cầu trong việc tìm kiếm các điểm đến thiên nhiên nguyên bản, giàu bản sắc văn hóa đang mở ra cơ hội lớn cho Côn Đảo thu hút dòng du khách quốc tế chất lượng cao.

Động lực phát triển du lịch bền vững và bảo tồn di sản

Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua tạo động lực quan trọng để Côn Đảo tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Chính quyền và các đơn vị làm du lịch tiếp tục chú trọng gắn liền công tác bảo tồn các giá trị thiên nhiên, di sản văn hóa với việc phát huy tối đa tiềm năng kinh tế du lịch của địa phương trong thời gian tới.

Du khách quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Côn Đảo



