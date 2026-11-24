Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.