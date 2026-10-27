Đen ra mắt MV “Những em bé mặt trời”, gửi gắm tình yêu đến trẻ em Tây Nguyên

Cảm hứng từ chuyến đi Gia Lai

Ra mắt tối 22/10/2026, Những em bé mặt trời được hình thành từ những trải nghiệm của Đen trong chuyến đến Gia Lai, thuộc chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Cuộc gặp gỡ với trẻ em và người dân địa phương gợi cho nam rapper ký ức tuổi thơ, từ đó thôi thúc anh kể câu chuyện về cuộc sống nơi đại ngàn bằng âm nhạc.

Hình ảnh trẻ em khám phá cảnh quan và cuộc sống thường ngày tại Gia Lai (Ảnh: Trang cá nhân Đen Vâu)

Ca khúc tái hiện hình ảnh trẻ nhỏ vui chơi giữa núi rừng, theo mẹ qua những ngọn đồi, đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Phía sau nét hồn nhiên ấy là tình yêu thương của gia đình cùng những mong mỏi về một cuộc sống đủ đầy hơn.

Lynk Lee và Pink Frog cùng góp giọng

Trong dự án, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc và cùng Đen xây dựng ca từ theo hướng gần gũi, tôn trọng thế giới riêng của trẻ em. Đây cũng là lần đầu hai nghệ sĩ xuất hiện chung trong một MV chính thức kể từ Nếu mình gần nhau năm 2019. Pink Frog góp giọng, đồng thời có cơ hội sáng tạo và học hỏi cùng các nghệ sĩ.

Lynk Lee trong MV Những em bé mặt trời (Ảnh: Trang cá nhân Đen Vâu)

MV được thực hiện tại Gia Lai với góc nhìn trẻ thơ. Thay vì đảm nhận vai diễn, các em nhỏ trở thành những người dẫn đường, đưa ê-kíp khám phá nơi mình sinh sống. Cảnh quan núi rừng, rẫy cà phê và những con đường làng vì thế hiện lên tự nhiên, gắn liền với đời sống thường ngày.

Thông qua Những em bé mặt trời, Đen mong muốn khán giả quan tâm hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa và những người đang âm thầm đóng góp cho cộng đồng. Với anh, để các em có điều kiện sống tốt hơn cần sự chung tay, sẻ chia từ nhiều phía.