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Kinh doanh

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, mở thêm văn phòng tại Hà Nội

MINH NGỌC, TẤN PHA, KIM NGỌC
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(HTV) - Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh và khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược đồng bộ hình ảnh toàn cầu và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đồng bộ nhận diện thương hiệu toàn cầu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TP. Hồ Chí Minh, đồng thời khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza.

Theo doanh nghiệp, việc thay đổi nhận diện nằm trong chiến lược đồng bộ hóa hình ảnh trên toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, hướng đến diện mạo hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, mở thêm văn phòng tại Hà Nội - Ảnh 1.
Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, mở thêm văn phòng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội

Nhận diện mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống và uy tín hơn 124 năm của tập đoàn Nhật Bản, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai” tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp.

Hai sự kiện cũng mở đầu cho kế hoạch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng Daiichi Life Việt Nam.

Đầu tư không gian giao dịch tại Hà Nội

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới tọa lạc trên phố Láng Hạ, có diện tích hơn 670 m², được bố trí các khu vực tiếp đón, tư vấn khách hàng, làm việc, đào tạo và tổ chức hội thảo.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư không gian mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao dịch, tư vấn, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Hai người đàn ông mặc vest đang đứng vỗ tay trước quầy dịch vụ khách hàng có logo Dai-ichi Life mới, xung quanh là pháo sáng chúc mừng - Ảnh 3.

Không gian giao dịch, tư vấn khách hàng khang trang, hiện đại tại Văn phòng Chi nhánh Hà Nội

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng giám đốc Daiichi Life Việt Nam cho biết việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới và khai trương văn phòng tại Hà Nội thể hiện cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và lấy khách hàng làm trọng tâm. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến hiện thực hóa cam kết “Gắn bó dài lâu”, đồng hành cùng khách hàng xây dựng tương lai an tâm và tươi sáng hơn.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp.

Tòa nhà cao tầng mặt kính xanh lá cây với bảng hiệu logo Dai-ichi Life mới nổi bật trên đỉnh và ở tầng trệt, nằm trên đường phố tấp nập xe cộ - Ảnh 4.

Trụ sở chính của Dai-ichi Life Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh với diện mạo nhận diện thương hiệu mới

Các hoạt động tập trung vào bốn lĩnh vực gồm giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỷ đồng.

Việc đổi mới nhận diện thương hiệu và mở rộng không gian hoạt động tại Hà Nội tiếp tục là những bước đi trong chiến lược phát triển của Daiichi Life Việt Nam tại thị trường trong nước.

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