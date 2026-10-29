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Thời sự

Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh thảo luận tại tổ nhiều Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

LY LY, TẤN HOÀNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 29/10/2026, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 4 tổ đại biểu các nội dung trình Kỳ họp.

Nội dung thảo luận tập trung vào các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, trong đó có những cơ chế huy động nguồn lực đầu tư, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Trong lĩnh vực y tế, các đại biểu kiến nghị tăng cường chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ tại tuyến cơ sở, kết hợp luân chuyển nhân lực và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Các đại biểu cũng góp ý cơ chế thuê, tuyển dụng người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị làm rõ tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế phối hợp trong quản lý, điều hành.

Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội - Ảnh 1.
Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội - Ảnh 2.
Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội - Ảnh 3.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, các đại biểu quan tâm đến nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, cơ chế bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cùng các chính sách tài chính đối với hoạt động văn hóa và an sinh xã hội. Đại biểu đề nghị quá trình điều chỉnh tên đường cần hạn chế tối đa xáo trộn trong đời sống người dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước chủ động cập nhật dữ liệu, đồng bộ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, các đại biểu thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, cơ chế huy động nguồn lực đầu tư, phát triển khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp và các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Nhiều nội dung liên quan đến phân bổ ngân sách, định mức chi thường xuyên, miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cũng được đưa ra xem xét. Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội - Ảnh 4.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội - Ảnh 5.

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo thẩm tra, đại biểu xem xét, đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của từng nội dung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo thẩm tra, đại biểu xem xét, đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của từng nội dung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. Sau phiên thảo luận tại tổ, Thường trực HĐND Thành phố sẽ làm việc với tổ trưởng các tổ, lãnh đạo UBND Thành phố cùng đại diện các sở, ngành để trao đổi, làm rõ những vấn đề được đại biểu quan tâm, làm cơ sở hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp. Các ý kiến tại phiên thảo luận là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.


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