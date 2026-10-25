CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Đà Lạt: Giải cứu thành công du khách Malaysia gặp nạn khi leo núi

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Sáng 25/10, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một nữ du khách người Malaysia gặp nạn khi đang đi leo núi tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 sáng 25/10, lực lượng chức năng phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp nhận tin báo vụ việc một du khách người nước ngoài gặp nạn khi đang đi leo núi trên địa bàn. 

Cụ thể, nữ du khách G.S.W. (40 tuổi, quốc tịch Malaysia) khi đang leo núi tự phát tại tổ dân phố Hòn Bồ thì bất ngờ bị ngã xuống một hố sâu khoảng 10 mét, đường kính khoảng 70cm và mắc kẹt bên dưới.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phối hợp cùng các lực lượng của địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác giải cứu du khách gặp nạn. Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn ra khỏi hố sâu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Theo ghi nhận ban đầu, nữ du khách trên có một vết thương ở vùng cổ chân phải và đã được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Được biết, khu vực núi Hòn Bồ (thuộc tổ dân phố Hòn Bồ, gần làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt) là địa điểm leo núi, "săn mây" rất được người dân địa phương, du khách yêu thích, tìm đến chụp ảnh. 

Đây là nơi có tầm nhìn về hướng trung tâm Đà Lạt với phong cảnh rất đẹp, nhất là vào sáng sớm. Tuy nhiên việc leo núi, tham quan mang tính tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với những du khách chưa nắm rõ địa hình núi đồi trong khu vực này.

Nguồn: TTXVN


Tin liên quan

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu người đuối nước tại hồ Tuyền Lâm

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu người đuối nước tại hồ Tuyền Lâm

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt, cảm ơn ông Laszlo, du khách Hoa Kỳ có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt

Hà Nội - Lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 5 tầng trên đường Nguyễn Trãi, đưa nhiều người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Show nổi bật 21:00 23/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Thế giới 20:39 23/10/2026

(HTV) - Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa có buổi trò chuyện cùng hàng trăm học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Xem thêm