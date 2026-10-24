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Xã hội

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Hà Nội - Lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 5 tầng trên đường Nguyễn Trãi, đưa nhiều người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 1.

Người bị nạn đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h35 ngày 24/10, Trung tâm Chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 2.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy (khoanh đỏ) (Ảnh: Công an cung cấp)

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn, tiếp cận bên trong ngôi nhà bị cháy (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Trước tình hình trên, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận qua cửa chính.

Một mũi cứu nạn sử dụng bình thở triển khai tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài; mũi còn lại tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng trên và các khu vực xung quanh, đồng thời triển khai thoát khói.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường và người dân, đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu, hướng dẫn 5 người mắc kẹt thoát ra vị trí an toàn, sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45m² mỗi sàn, quy mô 5 tầng.

Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ.

Nguồn: Báo Lao Động 


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