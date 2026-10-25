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An sinh

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” - Lan tỏa yêu thương, tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

CHÂU NGỌC, MINH KHÔI, KIM NGỌC
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(HTV) - Sau 5 năm triển khai, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm bảo trợ trẻ em mồ côi. Trong đợt ký kết mới nhất, gần 2,1 tỷ đồng được cam kết hỗ trợ 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nối dài hành trình đến trường

Chồng mất vì COVID-19, chị Thanh Kiều ở phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, một mình vượt qua khó khăn để nuôi hai con trai khôn lớn. Sự đồng hành từ chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã giúp gia đình chị có thêm điểm tựa, để các con tiếp tục học tập và hướng đến tương lai.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” - Lan tỏa yêu thương, tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên và nhà tài trợ SASCO trao học bổng cùng quà tặng cho các em học sinh mồ côi

Với những em nhỏ được nhận bảo trợ, sự hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần. Em Nguyễn Phát - học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn, đồng thời hứa sẽ nỗ lực học tập để không phụ sự tin tưởng của những người đã giúp đỡ mình.

Hơn 62,8 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi trong 5 năm

Sau 5 năm triển khai, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã hỗ trợ hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ, với tổng kinh phí hơn 62,8 tỷ đồng.

Đồng hành cùng chương trình, các nhà hảo tâm không chỉ mong muốn san sẻ khó khăn trước mắt mà còn kỳ vọng trở thành điểm tựa lâu dài cho các em. Chị Phạm Viết Lan Anh, một nhà hảo tâm, cho biết sau khi gặp bé Ngọc Anh, gia đình chị mong muốn hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng hành cùng em như một gia đình thứ hai.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, chương trình đã mở rộng đối tượng bảo trợ trên phạm vi cả nước, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do COVID-19 mà còn bao gồm những em mất cha mẹ vì bệnh tật, tai nạn giao thông hoặc thiên tai. Sự chung tay của cộng đồng là cơ sở để chương trình tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động hỗ trợ.

Trong đợt ký kết lần này, chương trình cam kết bảo trợ 18 học sinh mồ côi với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 21 trẻ mồ côi được nhận học bổng do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tài trợ, với tổng trị giá 150 triệu đồng.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” - Lan tỏa yêu thương, tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.
“Cùng con đi tiếp cuộc đời” - Lan tỏa yêu thương, tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 3.

Trao các suất học bổng tiếng Anh tiếp sức cho học sinh mồ côi trên hành trình học tập

Không chỉ là những khoản hỗ trợ thiết thực, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Những vòng tay đồng hành hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua mất mát, tiếp tục đến trường và có thêm cơ hội xây dựng tương lai.

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