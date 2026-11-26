Lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cử tri

Sáng nay, tại trụ sở Đảng ủy phường Hiệp Bình, Tổ đại biểu Quốc hội số 3 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội số 3 thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời báo cáo những đóng góp và hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Tổ đại biểu Quốc hội số 3 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân địa phương

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, đông đảo cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ sự đồng tình với các quyết sách quan trọng của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề gắn với đời sống hằng ngày cũng được phản ánh, kiến nghị, tập trung vào hạ tầng đô thị, an sinh xã hội và tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tiếp thu, tổng hợp kiến nghị của cử tri

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đại diện lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng đã giải trình, làm rõ tại hội nghị. Những vấn đề cần được xem xét ở cấp cao hơn cũng được Tổ đại biểu Quốc hội số 3 ghi nhận đầy đủ.

Cử tri thẳng thắn nêu ý kiến, phản ánh các vấn đề dân sinh liên quan đến hạ tầng đô thị, an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội số 3

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Buổi tiếp xúc là dịp để đại biểu Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời góp phần chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn địa phương đến các cơ quan có thẩm quyền.