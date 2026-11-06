Công bố kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật TP. Hồ Chí Minh 2026

Theo quyết định được ban hành, sự kiện tổng kết và vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc sẽ được tổ chức tại Hội nghị “Ngày Pháp luật với công nhân lao động trên địa bàn phường Thuận An”. Chương trình do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Thuận An đồng tổ chức. Lễ trao giải dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 15/11/2026.

Danh sách vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cuộc thi năm nay chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt và trình độ am hiểu pháp luật ấn tượng của các thí sinh tham gia. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tại phần câu hỏi phụ, hệ thống đã ghi nhận đến 27.301 người trả lời đúng toàn bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức.



