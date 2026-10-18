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Đời sống

Công an vào cuộc vụ 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua đèo Hải Vân chụp ảnh

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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(HTV) - Công an vào cuộc xác minh, xử lý vụ 6 phụ nữ thản nhiên ngồi tạo dáng giữa khúc cua khuất tầm nhìn trên đèo Hải Vân.

Công an vào cuộc vụ 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua đèo Hải Vân chụp ảnh - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng xác minh vụ 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh, bất chấp nguy hiểm

Chiều 17/10, Công an TP Đà Nẵng thông tin - đang xác minh vụ việc 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua gần di tích Hải Vân quan.

Đáng nói, vị trí nhóm người chọn làm nơi chụp ảnh là đoạn đường đèo có độ dốc lớn, khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Trong khi 6 phụ nữ mải mê tạo dáng, nhiều ô tô, xe máy vẫn lưu thông ngay sát vị trí này.

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi thót tim, bởi chỉ một phương tiện bất ngờ xuất hiện từ khúc cua cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm, đe dọa tính mạng nhóm người chụp ảnh và những người tham gia giao thông.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối Đà Nẵng với TP Huế, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi địa hình dốc, liên tiếp những khúc cua gấp.

Việc biến lòng đường, đặc biệt tại các khúc cua khuất tầm nhìn, thành nơi chụp ảnh không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đẩy những người tham gia giao thông khác vào nguy cơ tai nạn.

Nguồn: Lao động


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