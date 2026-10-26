Côn Đảo chủ động phòng bệnh não mô cầu trong trường học

Từ đầu tháng 10 đến thời điểm ghi nhận, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 5 ca mắc bệnh não mô cầu nhóm B, trong đó có một trường hợp tử vong. Trước diễn biến này, việc chủ động phòng bệnh tại trường học được chú trọng, đặc biệt ở những cơ sở có đông học sinh.

Trường mầm non chú trọng vệ sinh, theo dõi sức khỏe trẻ

Tại các trường mầm non ở Đặc khu Côn Đảo, công tác phòng bệnh được triển khai từ những hoạt động hằng ngày. Đồ dùng, đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc được vệ sinh; lớp học được duy trì sạch sẽ, thông thoáng.

Trẻ mầm non được hướng dẫn thực hành vệ sinh cá nhân

Bên cạnh đó, giáo viên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, kịp thời trao đổi với phụ huynh và nhân viên y tế khi phát hiện biểu hiện bất thường như sốt cao, biếng ăn.

Cô Nguyễn Thị Thùy - Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, Đặc khu Côn Đảo, cho biết nhà trường chú trọng vệ sinh lớp học, tuyên truyền đến phụ huynh và theo dõi biểu hiện sức khỏe của trẻ để phối hợp xử lý khi cần thiết.

Đồng thời, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và y tế địa phương được tăng cường nhằm cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động phương án xử lý phù hợp.

Bà Ngô Thị Như Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, cho biết nhà trường thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại Côn Đảo và TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với phụ huynh và y tế địa phương để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Tăng cường tuyên truyền phòng bệnh trong trường học

Học sinh được tuyên truyền kiến thức phòng bệnh tại trường học

Ở bậc trung học cơ sở, bên cạnh việc tổng vệ sinh trường lớp, các hoạt động tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chủ động bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Thông qua các buổi sinh hoạt, giáo viên phổ biến kiến thức về đường lây truyền, cách phòng bệnh và những dấu hiệu cần lưu ý. Học sinh cũng được nhắc nhở không chủ quan khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường.

Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, Đặc khu Côn Đảo, cho biết nhà trường chủ động tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đồng thời thường xuyên tổng vệ sinh để duy trì không gian học tập thông thoáng.

Chủ động nhận biết dấu hiệu bất thường

Trường học khuyến cáo dấu hiệu nhận biết bệnh não mô cầu và duy trì vệ sinh cá nhân

Để phòng bệnh hiệu quả, nhà trường và gia đình cần duy trì vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe học sinh và phối hợp với cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Đặc biệt, khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, cứng cổ, lơ mơ hoặc xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Việc kết hợp vệ sinh trường lớp, tuyên truyền kiến thức và theo dõi sức khỏe giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm những bất thường. Qua đó, sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và y tế địa phương góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn tại Đặc khu Côn Đảo nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung.