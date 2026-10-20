CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vong

VIỆT TOÀN, THANH MAI
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 19/10 một vụ sập mỏ vàng đã xảy ra tại tỉnh Nariño gần vùng biên giới với Ecuador. Chính quyền địa phương xác nhận 14 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương sau vụ tai nạn.

Tai nạn ở Colombia xảy ra tại một mỏ khai thác vàng trái phép, bắt nguồn từ tình trạng sạt lở một phần mỏ lộ thiên. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã kết thúc, đồng thời xác nhận không còn người mất tích sau sự cố.

Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vong - Ảnh 1.
Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vong - Ảnh 2.
Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vong - Ảnh 3.

Sập mỏ vàng trái phép ở Colombia, hơn 20 người thương vong

Thống đốc tỉnh Nariño cho biết ông đã kêu gọi chính phủ đẩy nhanh tiến trình hợp thức hóa hoạt động của các nhóm thợ mỏ quy mô nhỏ và khai thác trái phép. Biện pháp này nhằm cải thiện điều kiện làm việc cũng như nâng cao các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn lao động.

Nariño nằm gần biên giới với Ecuador từ lâu đã là một điểm nóng về khai thác vàng trái phép.

Tai nạn tại các mỏ khai thác ở Colombia cũng xảy ra thường xuyên, đặc biệt tại những địa điểm không được quản lý và giám sát theo quy định.

Tin liên quan

Ecuador: Giải đua và bầu chọn "hoa hậu" chuột lang

Ecuador: Giải đua và bầu chọn "hoa hậu" chuột lang

(HTV) - Giải đua chuột lang và cuộc thi hoa hậu dành cho loài vật này được tổ chức tại Salcedo, Ecuador, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 107 năm thành lập thị trấn.

Ecuador: Cây Guayacan nở hoa sớm do El Nino

Ecuador: Cây Guayacan nở hoa sớm do El Nino

(HTV) - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, cây guayacan tại Ecuador bất ngờ nở hoa vàng rực sớm hơn mọi năm, tạo nên một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nhịp chính cập bến Bạch Đằng, chờ hợp long ngày 21/10

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nhịp chính cập bến Bạch Đằng, chờ hợp long ngày 21/10

Xã hội 12:11 20/10/2026

(HTV) – Lúc 14 giờ 30 ngày 19/10, sà lan chở tổ hợp kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập bến công trường khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm, TP.HCM, sau hành trình đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu.

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

Thời sự 13:14 20/10/2026

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt trên đường Xuân Thủy sáng 20/10 khiến một người tử vong.

Xem thêm