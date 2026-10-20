Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vong

Tai nạn ở Colombia xảy ra tại một mỏ khai thác vàng trái phép, bắt nguồn từ tình trạng sạt lở một phần mỏ lộ thiên. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã kết thúc, đồng thời xác nhận không còn người mất tích sau sự cố.

Sập mỏ vàng trái phép ở Colombia, hơn 20 người thương vong

Thống đốc tỉnh Nariño cho biết ông đã kêu gọi chính phủ đẩy nhanh tiến trình hợp thức hóa hoạt động của các nhóm thợ mỏ quy mô nhỏ và khai thác trái phép. Biện pháp này nhằm cải thiện điều kiện làm việc cũng như nâng cao các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn lao động.

Nariño nằm gần biên giới với Ecuador từ lâu đã là một điểm nóng về khai thác vàng trái phép.

Tai nạn tại các mỏ khai thác ở Colombia cũng xảy ra thường xuyên, đặc biệt tại những địa điểm không được quản lý và giám sát theo quy định.